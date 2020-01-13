【金馬利補選】張盛聞：補選雖換不了政府 “華裔應用選票表不滿”

（金馬利12日訊）馬華總秘書拿督張盛聞表示，國陣在西馬半島連續數場補選的得票率越來越高，反映國人對於新政府的不滿，金馬利華裔選民也要把不滿政府的聲音，在1月18日傳達出去。

他說，“騙”字去年被大馬華人選為年度漢字，足以說明華人很不滿意新政府騙話連篇，上台執政2年，經濟更加糟糕，華人新年市場尤其冷清，各行業都喊慘。

他說，509大選全國90%華人出來投票，改朝換代，但現在後悔受騙，因為新政府取消大部分的津貼、水電費要起價、大道收費沒有取消、萊納斯稀土廠沒被關。

“這也證明所有以前希盟講國陣政府的不好，都是騙人的。

“金馬利華裔選民雖然在這場補選換不了政府，但要清楚告訴現任政府，他們非常不滿意和不高興，要政府改正過來。”

張盛聞昨晚在馬華金馬利補選行動室發表政治演講時說，馬華希望把華人的聲音帶回政治主流，呼籲更多東馬人民支持馬華。

他說，國陣已在上屆大選受到懲罰，下野當反對黨，過去2年新政府的表現很明顯讓人失望，人民一樣可以把它換掉，換回知錯能改的政府。

此外，他抨擊敦馬哈迪作為全民首相，卻召開馬來人尊嚴大會，發表華人很有錢，需要繼續扶持土著的種族主義。

在場有馬華中委拿督周國和、沙巴聯委會主席盧遠東、婦女組主任楊燕美及金馬利區會主席劉星淇等。

金馬利華裔選民僅1038人。