【萬千星輝頒獎典禮2019】 提名12次終打破宿命 馬國明封視帝















（香港12日訊）恭喜马国明，提名12次终于打破宿命摘视帝，兴奋高呼：“我出运啦！”“影后”惠英红凭《铁探》中演万希华一角的夺得视后，亦是郑裕玲后，第2位集影后及视后于一身的女艺人，《白色强人》則获最佳剧集。

红姐兴奋表示：“原来真的好紧张、好开心亦好感恩。10年没有返港拍剧，多谢编剧组、导演监制及剧中两个仔，特别多谢杜之克找我这老人家返来拍剧。”

《万千星辉颁奖典礼2019》周日晚于香港将军澳电视广播城举行。《光明日报》在TVB邀请之下赴香港直击该盛况，而Astro华丽台亦有直播，与大马观众共同见证视帝视后诞生。最受欢迎电视女角色有两位得奖者，分别由李施嬅的《金宵大厦》及《多功能老婆》的杨千嬅获得。周柏豪的暖男Oppa角色拿下“最受欢迎电视男角色”。



除了奪得最受歡迎電視男角色，周柏豪亦獲得最受歡迎電視歌曲，連掃兩個獎項。周柏豪在台上表示：“空白一片……要多謝觀眾，因為無觀眾欣賞系唔會……之前無試過這個感覺，要多謝入行十幾年幫過我的任何一人……好開心，要多謝監製陳寶華畀我好大信心，她是最大、最大功勞。”

以下是《万千星辉颁奖典礼》得奖名单：

最佳剧集：《白色强人》

最佳男主角：马国明《白色强人》

最佳女主角：惠英红《铁探》

最佳男配角：周嘉洛《爱．回家之开心速递》

最佳女配角：赵希洛《金宵大厦》

最受欢迎电视男角色：周柏豪《多功能老婆》荣浩田

最受欢迎电视女角色：李施嬅《金宵大厦》

杨千嬅《多功能老婆》

飞跃进步男艺员：张振朗《包青天再起风云》、《牛下女高音》、《12个夏天》

飞跃进步女艺员：张曦雯《白色强人》、《金宵大厦》、《解决师》、《12个夏天》

最受欢迎电视拍档：陈山聪、李施嬅

最受欢迎电视歌曲：周柏豪《让爱高飞》／《多功能老婆》

最佳非戏剧节目：《嫁到这世界边端3》、《懿想得到》、《晚间看地球》、《森美旅行团》、《出走澳洲》

最佳节目主持：汪明荃《娱乐大家》

万千光辉演艺人大奖：刘丹