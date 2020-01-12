大馬女子台灣遇害 嫌兇燒炭自殺

（台北12日訊）在大馬籍鄧永恩慘遭肢解棄屍基隆山區的案件中，警方已鎖定鄧女租屋處對面的林姓男子涉有重嫌，全面追緝，豈料警方12日晚上接獲有人燒炭自殺，前往救援時才發現死者竟是林姓嫌犯。警方表示，經採集指紋後確認死者為兇嫌林男。

一名屋主報案指有陌生人在他公寓4樓加蓋的屋子內燒炭死亡，屋子平日沒人居住，他在選舉結束後去查看時才發現大門被人上鎖，打開後發現門窗密封。

死者臉部已經被燻黑、較難辨識，明顯死亡多時，已交由警方處理。

林男是女死者對面的房客，分租在台北市萬華區富民街一處民宅5樓。女死者住處未有異樣，警方在林男住處搜證時，發現浴室有被清理過，現場還彌漫松香及殺蟲劑的氣味。

根據監視器調閱畫面，林男在案發期間，曾在住處搬出2個紙箱，並用租來的一輛汽車運載到基隆山區的產業道路。警方循線調查到附近山區林間，發現2個裝有遺體的紙箱。

鄧姓受害女子在台北車站附近從事餐飲業，1月6日外出後失蹤，其家屬向警方報案。警方隨後展開追查，直到昨天台灣大選投票日時，約中午時分警方在基隆山區林間發現2個紙箱，分別裝有死者遺體、被肢解的手腳及下體。遺體被嫌犯用棉被包裹後，再裝進紙箱棄置。

根據警方犯罪記錄，45歲林姓男子有多起犯罪前科，涉及多起盜竊和強盜罪案。