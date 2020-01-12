全國首間華小 甲平民接納爪夷文教學

（淡邊、馬六甲12日訊）甲州董聯會副主席黃梅燕透露，馬六甲亞羅牙也縣屬牙力平民華小的6名四年級家長，一致表態接納四年級爪夷字母介紹教學。

除了平民華小家長全數通過支持外，以非華裔生居多的郊區巴當支甲寶蘭及新邦恩拔三育華小，也面對被家長接納的可能性。

黃梅燕日前出席由馬佛總淡邊支會原始點醫療組慰勞餐會受訪時披露，牙力平民華小四年級生共有6名，即5名巫裔及1名華裔，6名學生家長日前在所填寫的相關表格中，包括唯一的華裔家長，均一致接納在該校落實四年級爪夷字母介紹的教學課程。

唯一華裔家長支持

她認為，此舉頓如一顆計時炸彈般，震撼了整個甲州、甚至全國華教界，關心華教人士所擔憂的隱憂終於化為現實。

黃梅燕是全國華中發展理事會副主席，也是普羅士邦中學董事長，日前她以2020年馬六甲林連玉行籌委會主席的身份，陸續到甲州多所華小移交報名表格，關心學校家長對爪夷文問卷的反饋時，得到令她震撼的消息。

黃梅燕說，除了甲州董聯會務須採取應對措施外，她也呼籲上述3所華校的董家協成員傾全力，向所有的小四生家長曉以大義，以免為時已晚。

她受訪表示，教育部指接納爪夷文課程的權力在於家協和家長，但此說法相當糢糊，例如所有家長同意接受爪夷文課程，家協是否還能做出不同的決定，這是許多人心中的疑問。

據董聯會消息，甲州目前沒有收到任何華小家協表明的立場，而家協在收到家長填寫的問卷後必須開會討論做出最後決定。該會相信，微型華小或以非華裔居多的郊區或半郊區華小，會面對一定的挑戰。

無論如何，黃梅燕還是希望所有家協盡力，也希望所有小學關註此事，與董聯會站在同一陣線。