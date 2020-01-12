【大馬女子台灣遭分屍】長相清秀同學眼中“女神” 遇害女子家屬明早赴台















（金寶12日訊）發生在台北的分屍案，遇害大馬鄧姓女子證實是來自督亞冷雙溪榴槤新村的鄧永恩。

據死者父母透露，現年25歲的死者在5名孩子中排行第四，自金寶培元獨中畢業後，於2014年前往台灣深造，並在暨南大學畢業後，在台北市從事餐飲工作，與表哥在當地合租房子。

鄧永恩長相清秀，讀大學時踴躍參加社團活動，尤其喜歡羽球運動，在同學間素有“女神”稱號。

死者母親陳秋燕（56歲）說，女兒於1月6日失聯後，與女兒合租屋子的侄子隔天便開始找尋其女兒，後來更聯繫在新加坡打工的兒子及侄女前往台灣幫忙找尋。直至昨晚約7時左右，人在台灣的兒子致電給他們，通知女兒遇害的消息。她明天將與兩名女兒一同搭飛機前往台灣。

死者父親鄧錫發（61歲）則說，女兒出事一星期前，曾與家人聯繫，讓家人幫忙為她的手機號碼充值，沒想到這是女兒與他們的最後通話。

另外，金寶國會議員蘇建祥受訪表示，雙溪榴槤村長今午聯絡他，希望國會議員服務中心能夠給予這家人協助。他已聯絡上台北經濟文化辦事處，如果死者家屬遇到什麼問題，可以與他聯繫。

根據台灣媒體報導，鄧永恩是在1月6日外出後失踪，其家屬隨後向警方報案，直到昨天台灣大選投票日時，約中午時分警方在基隆山區林間發現死者被肢解裝在紙箱內的遺體。

根據監控，嫌犯是死者為同住一棟組屋的45歲林姓男子，目前警方在全面通緝這名男子的下落。