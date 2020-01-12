人民信托局助鄉區企業 放眼產50名百萬富翁

（波德申12日訊）鄉區發展部長拿督斯里麗娜哈侖表示，政府將會透過人民信托局（MARA）給予鄉區地區的企業提供援助，希望今年內能達到產生50名百萬富翁的目標。

她澄清，人民信托局是個專註協助鄉邨地區的機構，包括教育和商業發展，目前沒有停止援助企業，因此，她也勸請人民不要聽信坊間的污衊或謠言。

麗娜哈侖是於今日出席波德申峇眼檳榔的一場人民拜訪活動後，在記者會上如此表示。

她指出，鄉邨發展部目前已在許多鄉區落實提高人民收入的計劃，以減低城市與鄉邨之間的收入鴻溝，這些計劃包括企業家可以通過鄉邨發展部的協助，再透過一些知名網購網站售賣產品。

提升鄉區基設

她披露，隨著政府致力提升鄉區的基設和提高就業機會後，鄉區遷居城市的巴仙率，從2016年至2018年期間，從15.2%降至4.8%，同時，從城市遷居到鄉區則是從4.2%提升到19.2%。

她說，數據顯示，該部門落實的各種計劃，對提高鄉區人民收入大有幫助，因此，政府也對這種趨勢作好準備。

她希望有更多商業投資註入鄉區，為這些地區制造就業機會和提升人民的收入及生活水平。

此外，麗娜哈侖指出，政府沒有停止對社會發展局學前班的食物援助計劃，同時這些學前班也沒有傳出學生感染A型流感。