祖萊達：解決滯銷問題 建議開放公僕房屋計劃

（哥打峇魯12日訊）房屋及地方政府部長祖萊達建議吉蘭丹州哥市公務員房屋計劃（PPAM）的發展商，將未賣出的單位開放給非公務員，而未動工的第二期工程也可以考慮改建為可負擔房屋。

名為“Sireh Residence”的公務員房屋計劃位於丹州哥打峇魯的西列穀。2017年，雙威建築獲得Liziz Standaco頒發總值5億8165萬6708令吉的公務員房屋合約，以建造6棟29層樓高的公寓，工程為期30個月。

祖萊達是在Liziz Standaco Sdn Bhd董事主席丹斯里郭元平的陪同下參觀工地後，發表談話。

次期工程改建可負擔屋

她表示，希盟上台執政後，國家房屋政策也相應作出調整，包括有問題的工程合約，由房屋及地方政府部重新檢查，對癥下藥，並把一些工程改為可負擔房屋計劃。

“Sireh Residence當初推行時是興建2160個公寓單位，目前已建竣1080個單位。問題是，真正成交的單子，目前只有248個單位，所以我們打算向發展商提出獻議，看他們接受與否。”

她希望達到雙贏局面，畢竟其中3棟的工程已完成90%，至於還未建的另3棟即1080個單位，政府依然決定繼續進行，並協助發展商推售，因為公務員房屋計劃的房子只允許公務員購買，接下來就開放給公眾。

她指出，政府將還錢給發展商，不過只涉及1080個單位。

“還未興建的1080個單位，我們建議改建成可負擔房屋，售價沒有超過30萬令吉，只是面積必須縮小至900平方呎，目前的是1050平方呎和1150平方呎。經過觀察，我發現此地位置適中，未來還會設立各種公眾設施，所以非常有潛能，更何況所有地基已打好。”

不過，她聲明，建在私人土地的可負擔房屋，發展商必須先承擔經費，建好了才賣。另一個可考慮的是“租後買”（Rent To Own）房屋計劃，她說，這個計劃政府是不津貼發展商的。

祖萊達表示，她今天會將此事向掌管房屋的丹州行政議員提出來，看州政府可給什麼形式的幫助。