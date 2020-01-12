中國匪黨搭訕“江湖救急” 假落難真騙錢

（吉隆坡12日訊）迷魂黨及借錢黨橫行蒲種金鑾區，一名26歲攝影師日前到該商業區銀行街一帶購物，欲驅車離開時，突然出現兩名中國籍男女輕敲車窗，表明自己在雲頂落難想要向事主借錢應急，事主拒絕援助後機警拿出手機全程攝錄，女子見狀後立即閃避鏡頭，兩人在自知無法得逞後便急步離開。

據當地商家說法，類似的現象已持續了數個月，經常可看見不同的中國籍人士走入店內與用餐的顧客攀談，或趁著民眾上車立即前往拍打車窗，甚至還出現迷魂黨，但不知道他們是否來自同一集團。

事主梁建榮（26歲）周日在馬華雪州公共投訴局主任趙啓興陪同下召開記者會說，他是在周四（9日）前往蒲種金鑾第一區的銀行街購買東西，大約在傍晚7時，他在車內滑手機並準備驅車離開時，突然有一男一女前來拍打車窗，他心生警惕拿出手機偷偷拍攝，隔著敞開一半的車窗與對方交談。

橫行商業區找獵物

從手機攝錄畫面來看，負責發言的是該名中國籍男子。他先表示自己是首次來馬探親，恰巧親人不在，讓他們在我國的處境相當為難，因此想請求幫忙，以便讓他們能在酒店住上一晚，並承諾明天親人到步後會請事主吃飯作為報答，日後事主到中國南京也可找他。

事主隨即指著前方表示不遠處就有酒店，更願意載送兩人到酒店，然而，該中年男子卻婉拒這項建議，強調自己身上沒錢住酒店，並再三打出民族牌表示：“你是華人嘛，幫我們一下不行嗎？”堅持要求現金援助。

中年男子隨後話鋒一轉，解釋自己並非沒錢，而是剛從雲頂下來，在雲頂發生了一點意外，所以身上沒了現金，梁建榮好意提醒指銀行能接受國外銀行卡提款，並要求男子出示銀行卡，他可幫忙查看。

中年男子心知無法得逞，匆匆表示自己會去查看銀行卡是否能提款，道了聲謝便急步離去，至於同行的年輕女子則全程未發一語，在看見事主拿著手機拍攝時，更迅速躲到中年男子身後，閃避鏡頭。

“我在他們離開後，想看下他們是不是有到銀行，就慢慢的驅車跟著他們，發現他們沒有去銀行的方向，而是在街道徘徊，然後進了一家素食店。”

梁建榮指，兩人裝扮輕便，身上也沒背包和行李，神色也未見落難的慌張，該名男子全程都笑嘻嘻的請求幫忙。

2人找不到獵物 佯稱借廁所

馬華雪州公共投訴局主任趙啓興說，他接獲投報後，就到素食館查探，素食館老板表示兩名中國籍男女的確有進到店內，但相信是找不到獵物，向店家借了廁所就離開。

他認為，兩人的說辭不僅反複，且不符合邏輯，倘若真的在雲頂遇到意外，怎麼可能會落難到那麼遠的蒲種地區求助？

他說，當地的商家透露，近幾個月來出現許多類似借錢黨，大部分都是中國人。他們會到餐館內，直接坐到食客身邊攀談，或趁著民眾從銀行處理事務出來，準備驅車離開之際上前拍打車窗。

趙啓興聲稱，隨著2020年大馬對印度和中國開放免簽，相信會有更多中國游客來馬，他擔心不法分子利用這項便利犯案，除了仰賴當局加強執法，民眾也要提高警惕。

“這些街頭騙案的發生，會對真正游客不公平，一旦他們落難需尋求協助，有可能會被一朝被蛇咬十年怕井繩的本地人拒絕。”

他提醒，民眾若遇到類似求助，可建議對方到所屬國家的大使館尋求幫助，或勸請對方到警局報案，尤其是現在年關將近，騙案防不勝防。

出席者包括馬青梳邦區團團長何國榮及秘書王聲中。