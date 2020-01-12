反漲價委會月杪入禀法院 挑戰彭地稅暴漲







（關丹12日訊）針對彭亨州土地稅暴漲，近300民眾以20個非政府組織名義成立“反漲價行動委員會”，準備於月杪前入禀法院要求進行司法審核，挑戰彭州政府調漲土地稅的決定。

由士滿慕州議員李健聰和德倫敦州議員沈春祥聯合主辦的“關丹營商環境和執照費漲價討論會”獲商民踴躍出席，他們宣布以現場出席的超過20個非政府組織名義成立“反漲價行動委員會”，並由3個組織代表即關丹中華總商會署理會長拿督林岡龍、大馬廠商聯合會（FMM）東海岸分會會長郭日灝和合作企業家協會主席扎哈拉入禀法院進行司法審核。

律師公會代表韓啟竝援引土地法典第102條文指出，地稅價格增幅必須合理及公平。

3個月內須提出反對意見

“根據條文，假設商民不同意調漲價格，可以在政府頒布憲報的3個月內透過法院提出反對意見。”

韓啟竝表示，這項憲報是於去年10月31日頒布的，因此商民須於本月31日前入禀法院。

韓啟竝也代表民眾提出疑問，不解為何州政府強制民眾必須填寫土地用途，而之前卻不需要。

韓啟竝指出，他接獲民眾反映，指2019年的地稅為200令吉，2020年即暴漲至40萬令吉。

“起初以為系統出錯，後來了解到是因為土地沒有註明用途，彭亨州政府將以最高規格乘2計算地稅價。”

他說，民眾需要每年支付40萬令吉地稅，但土地價格可能只需80萬令吉而已。

傷及關丹經濟嚇跑外資

李健聰認為，政府調漲地稅的舉動將導致關丹經濟受傷更重，而且會影響本地投資者乃至外資到來投資的步伐。

“投資者會保持觀望態度，以便事情明朗化才行動。”

他指出，今日選出3名代表，將會收集投訴者資料，以入禀法院，進行司法審核。

“成立的行動委員會，將會開會以洽商接下來的舉動。”

他指出，根據土地法典第102條文第9（a）附加條文，地方政府應該根據情況，採用最合理的方法決定平均稅率。

沈春祥也呼籲想要作出投訴者可以將相關文件交予他的辦事處或李健聰辦事處，共同處理，代表人民向州政府表達心聲。