男子遭車撞左腿骨折 肇禍司機隨後圖自盡





（新山12日訊）新山一家便利店前今日凌晨發生一宗轎車撞傷人事故！肇事轎車當時疑失控撞向路邊一名男子後翻覆，導致後者的左腳骨折，肇禍司機隨後從翻覆的車內爬出來，又折返車內取出螺絲起子企圖割頸自盡，惟被到場救援的消拯員勸服向警方自首。

據柔州消防與拯救局今早發文告指出，案發地點在新山諧和園（Taman Desa Harmoni）一家便利店前，被撞後左腳骨折的44歲傷者（來自吉打）已被送往醫院接受治療。

該局是於今日清晨4時57分接獲通報，即派出8名人員及一輛消防車到現場協助救援工作。

翻覆轎車左前輪磨損

文告指出，肇事的華裔男司機年約40歲，案發後現場一片狼藉，翻覆的轎車左側前輪嚴重被磨損。

斯里阿南警區主任依斯邁稍後也發文告證實此案指出，肇事者當時開車先撞向停放在現場的摩多，接著撞向該名受傷男子，導致男子左腳骨折，肇事者則受輕傷。

目前，警方援引1987年陸路交通法令43（3）條文針對此案展開進一步調查。

另外，詢及肇事者是否在肇事後企圖自殺，他僅表示案件仍在調查中。

轎車調頭圖二度再撞 不排除另有內情

據現場消息指出，不排除這起事故另有隱情。

據附近受訪的商家透露，當時被撞的男子正與肇事男子的女友從便利店購物出來，肇事男子發現後憤而開車撞向兩人。

據現場了解，被撞的兩人事後在隔壁雜貨店前休息等待救援，豈料，肇事者掉頭二度撞向兩人，隨後相信是巨大的撞擊力導致車輛翻覆在雜貨店門口。

根據雜貨店店家提供的閉路電視顯示，當時兩人正在門口休息，他們見到華裔司機再次撞過來，驚慌下及時逃跑，才未釀成大禍。

據便利商店的店員告訴記者，當時其友人停放在門口的摩多也遭殃，且雜貨店店家的水管亦被撞破，導致目前沒有自來水用。