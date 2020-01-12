疑搭訕遭拒下毒手 大馬女子台北遇害 租客分屍

（台北12日訊）在台北從事餐飲工作的25歲大馬華裔女子鄧永恩上週離奇失蹤，台北警方接報後展開調查，5天後在基隆山發現她的屍體，驚揭她遭人謀殺分屍，棄屍荒野。

據台灣媒體報導，遺體被發現遭人以棉被包裹裝入多個袋子內，台北警方已鎖定一名45歲林姓男租客，懷疑他涉案，目前正追查他的下落。

報導披露，死者是霹靂州人，生前已取得台灣居留證，在台北車站附近從事餐飲業，並住在台北市萬華區富民街公寓出租套房，與另外4人共同分租單位。

嫌犯有盜竊前科

台北萬華轄區警方調查後發現，林姓嫌犯有盜竊前科，因此公開他的個人照片，要求民眾協助警方追查他的下落。

根據台灣中央社引述警方談話，與死者同租單位的表哥曾在本月6日報案，指表妹在當天外出後失蹤。警方調查後發現，死者住處的一名林姓男房客房內傳出濃厚松香味道。

消息人士指，該名男房客浴室也有清理過的痕跡，現場彌漫松香及殺蟲劑氣味。

當地警方隨後組成專案小組深入調查，並透過監視器追查，發現林姓男子曾在案發期間運出2個紙箱，並用一輛租來的轎車將紙箱載往基隆山區。

警方依據線索追查，昨午循線查到基隆山區一處邊坡林間有2個棄置紙箱，打開查看發現女死者的手腳遭人肢解，遺體以棉被包裹，由於部分遺體已高度腐爛長蛆，警方初判死者是在失蹤當天就已遇害。

警研判兇手或圖輕生

據台灣《聯合報》報導，警方研判兇手可能有畏罪輕生意圖，目前仍積極追緝嫌犯，至於嫌犯行兇動機，仍有待警方近一步厘清。

報導稱，林姓嫌犯曾在基隆擔任保安人員，但因不適應工作，一個多月後便離職，也曾返回擔任保安工作的大樓，持刀搶劫住戶並盜領8萬元。

兇嫌剛出獄 疑求愛不遂起殺念

據台灣電視台報導，不排除44歲林姓嫌犯是求愛不成抑或偷竊失敗才痛下毒手。

報導說，第一案發現場的公寓頂樓菜籃有被人踩破的痕跡，相信是兇嫌擔心案情曝光，疑似刻意避開公寓一樓的監視器逃走。

據命案公寓鄰居表示，該處4、5樓都是出租客，1樓是中央市場，因租金便宜，生活機能方便，相當受租客歡迎，但也因為這個原故，出入的人流也較複雜。

有報導提及，林姓男嫌犯剛出獄不久，在中央市場打零工為生，與女死者並不熟識，有可能是對她有好感，搭訕被拒絕憤而行兇，又或者因缺錢花，卻因偷竊失手而狠下毒手。

死者戶頭遭盜領逾千元

有報導指，林姓男嫌犯曾向女死者搭訕，甚至詢問對方“要不要來我家洗澡”，但遭女死者拒絕，引發嫌犯動殺機。

報導也提到，案發後女死者的銀行戶頭遭人盜領1萬多元新台幣（約逾1300令吉）。

此外，據台北警方發表的消息，林姓男子最後定位是在基隆海邊，警方也通報基隆海巡隊和消防隊加強注意。

警方也公佈林姓男子的特徵，即身高167公分、體型偏瘦，犯案後穿著深色上衣、髮際線微高，希望民眾協尋，並提醒民眾注意陌生人，若有發現請立即與警方聯絡。民眾可撥打110或萬華分局偵查隊02-23117878。