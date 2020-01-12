檳中總青商團新春送暖 290家庭個人獲應節物資







（檳城12日訊）農曆新年跫音漸近，檳州中華總商會青商團今早主辦“新春送溫情8.0”慈善活動，為290戶清寒家庭及個人送上應節及日常用品拜早年，讓大家過個快樂溫馨年。

該團今早號召逾200人參與送暖活動，大夥兒早上7時許在打鎗埔露天停車場集合，再兵分多路到打鎗埔組屋區、阿依淡、大英義學園等地逐戶送上物資。

受惠家庭每年增10戶

籌委會主席石永岡說，這是該團第8年舉辦“新春送溫情”慈善活動，受惠家庭自開跑就每年增加10戶，今年達到290戶，相關名單由慈善組織“希望之家”提供。

他說，送上的物品共20種，包括米、米粉、食油、臘腸、紅棗、黑木耳、罐頭沙丁魚、餅乾、蝦餅、蜜糖、肥皂、毛巾、年飾及將軍牌咖啡烏，由檳州中華總商會董事及會員贊助。

石永岡說，目前受惠家庭都是在檳島，放眼明年可拓展到威省，讓更多有需要的家庭感受人間溫情。

檳州中華總商會會長拿督斯里方炎華說，該會希望盡微薄之力，讓受惠家庭過個溫暖新年，同時希望拋磚引玉，引起社會關注，一同發揮愛心協助弱勢群體。

參與活動者包括檳州中華總商會副會長兼青商團顧問拿督溫永文，公共聯絡梁秀玉、執行董事張家朢、董事駱文勇、陳以哲、青商團團長李烔良及署理團長李志豪等。