柯嘉遜：數失蹤兇殺案未解 譏首相是否要暫代內長

（吉隆坡12日訊）人民之聲（SUARAM）顧問柯嘉遜帶諷刺的說，既然首相敦馬哈迪主動提出暫代教育部長職，首相是否也要暫代內政部長職？

他發表文告提到，內政部的失職涉及人的生死問題和大馬人的基本自由。因此，SUARAM建議有才華的首相考慮暫時接管內政部，以消除令大馬公眾感到困惑和緊迫的問題，畢竟，他曾在1987年茅草行動期間擔任過內長。

他表示，有鑒於內政部長自2018年被委任以來表現平平，因此，籲請首相暫時接管這一職位，並立即在警隊和政治部實施必要的改革，以解決多年來多宗一直在等待正義的懸案。

針對早前爆出了時任首相拿督斯里納吉在2016年被竊聽的事件，他在文告中提到，只有政治部才具有竊聽首相的技術和膽識。

他說，自反貪污委員會主席公開這些錄音以來，我們還沒聽到內政部長向人民交代，前首相怎麼會被國家情報組竊聽。

斥內長沒展示專業

他補充，大馬電訊公司也應親自向首相解釋，如何隱秘的竊聽時任首相，令人驚訝的是，首相對竊聽事件不屑一顧，聲稱這並非“不道德的”。

“既然如此，他應該向人民解釋，為什麼他不認為通過‘暗勢力’竊聽時任首相是可恥的；當然，這意味著他不會反對電話被竊聽。”

柯嘉遜認為，雖然內政部長讓人民相信，我國警察有能力打擊國際恐怖分子，但他忽略了一個事實，即警方似乎對“被失蹤”的牧師許景城和馬來社運分子安里仄末的下落一無所知。

他提到，前民聯行政議員助理趙明福墜樓死後十多年，內政部依然沒對此兇殺案進行刑事調查，以揪出兇手。

“警方也未能捉到槍殺前美里區國會議員特別助理比爾卡勇的兇手，也沒法鑒定山打根性愛短片中‘主角’的身份。”

“任何問責負責的內長會確保每一宗悲劇性案件，能得到公正對待和伸張正義，從而彰顯他試圖整頓警隊和有關當局，並重建公眾的信心。”

柯嘉遜調侃，事實證明，印度通緝犯紮基爾和大馬通緝犯劉特佐比國際恐怖分子更難以捉住，反之，對內長而言，當務之急是命令警方調查參加“合艾和平協議”30周年論壇的所有人。

他說，這些案件表明，大馬皇家警察的專業精神正面臨公信力危機，內政部長須對此負責。

他表示，政治部以自己是世界上最好的之一而自豪，但在諸如許景城、安里仄末及印裔婦女英迪拉的女兒被迫失蹤的案件中，他們卻缺乏透明度和專業精神，這令人震驚，而內政部長並沒表現出人民期望的專業水平。

他強調，在SUARAM進行監視和記錄的20年中，對扣留犯進行酷刑或人身暴力一直是有據可查，且屢屢發生的問題。

“自2018年以來，新任內政部長進行了哪些改革，以確保我國的監獄和拘留所不會發生這種令人無法接受的拘留死亡事件？”