商標法令修正後首宗 賣贗品 老板員工齊被控

（新山12日訊）3名男女涉嫌銷售贗品而被控，他們表示不認罪後，獲準保釋候審。3名被告當中，兩人是僱主，另一人是員工，這也是商標法令於2019年修正通過後，國內首宗因涉嫌賣翻版而老板和員工都被提控的案件。

3名被告為一對華裔夫婦李漢順（41歲，譯音）和黃麗珍（40歲，譯音），以及員工德薇麗娜（29歲），他們涉嫌售賣盜版Adidas鞋子，今早被貿消部提控，李漢順和黃麗珍共面對2項提控，德薇麗娜則面對1項。

首宗案件在新山第四地庭提控，3名被告共同面對的控狀指出，他們於今年1月9日在柔佛再也花園一間店鋪，被發現擁有及涉嫌售賣215雙盜版運動鞋及拖鞋，觸犯2019年商標法令第102（1）（c）條文。

3人皆不認罪，法官阿紮多阿瑪允準3人各以6000令吉保外候審。

2被告是夫婦

另外，同是僱主與夫婦的2名被告，隨後在新山第一地庭面對同樣的控狀，指他們在柔佛再也另一間店面擁有176雙盜版名牌鞋，觸犯同樣法令及條文，他們否認指控。

法官卡瑪魯丁允準他們各以1萬令吉保釋，每個月需到最近的警局報到。

2個案件皆定在本月13日過堂。

來自貿消部的檢控官為拉惹諾依克拉絲，3名被告的代表律師是吳思漢。

吳思漢受詢指出，被告李漢順與中國籍妻子黃麗珍育有3名孩子，分別為7歲、9歲及13歲。由於被告首次犯法，他向法官求情要求減低保釋金，並指被告開店已5年，不會因此逃跑。

貿部首宗提控個人

根據貿消部執法組主任拿督依斯幹達哈林發表的文告，本案是繼商標法令於去年12月27日落實執行後，貿消部首宗提控個人的案件。

當局是在展開保護知識產權的“贗品行動2.0”（OPS TIRU 2.0）取締行動時，逮捕3名被告。這項行動涉及的範圍包括零售商、供應商、批發商及廠商，以確保馬來西亞不再有銷售贗品的活動。

他在文告中也提醒商家，貿消部接下來在全國展開的“欄桿行動”（OPS JERIJI），也會針對涉及銷售及經營贗品生意的個人進行逮捕行動，任何違法人士皆會遭逮捕後提控上庭，包括僱主和員工。

依據已修改的法令，凡罪名成立者，僱主方面需面對每件商品不超過1萬5000令吉的罰款，或監禁不超過3年或兩者兼施；員工則面對每件商品不超過1萬令吉的罰款或監禁不超過3年，或兩者兼施。

希盟政府是在2019年7月於國會批準2019年商標法令，並於12月落實這項法令。