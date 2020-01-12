疑自拍下體照誘惑男生 涉案校長調教局任職

（古來12日訊）教育部副部長張念群表示，柔佛州教育局已針對中學男校長被指曾傳送色情文字和自拍陽具照誘惑男學生一事展開調查，而涉案男校長在調查期間已被調往縣教育局任職。

張念群也是古來區國會議員，她今天出席南方環保有限公司在慕尼再也國小舉行的“重返校園”活動後，在記者會受詢時如此表示。

她指出，教育部非常重視這起事件，致力確保學校是學生安全學習的環境，並呼籲學生或家長若接獲類似問題應挺身而出向有關當局投報。

由於此事非常敏感，她不便對案件透露太多詳情，就讓當局先完成調查工作，再視如何採取進一步行動。

據報道，柔州一名剛獲得教育傑出獎的中學男校長，日前被揭發曾經傳送色情文字和自拍陽具圖片來誘惑男學生，柔州教育局局長阿茲曼受詢時表示當局將展開調查。

視流感情況決定是否關校

張念群表示，教育局將配合及聆聽衛生部的勸告，視各校情況決定是否需要關閉出現流感病例的班級或學校。

到目前為止，國內僅北海勵華學校因有5名學生確診患上A型流感（Influenza A），而有2個班級於本月8日起需被關閉。

她促請家長多關注孩子的身體情況，一旦孩子出現流感癥狀，除了帶孩子求診之外，也應自行在家隔離，並且做好防範措施。