根據風水師推算搭配 12生肖小盆栽 轉運

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（大山腳12日訊）新春在家中擺花植綠，讓你順風順水過好年！園藝業者落足心思，根據中國風水師所推算的12生肖運程，巧思搭配設計出一套12生肖新年好運綠植小盆栽，祈盼大家能走出經濟低迷，事業有好轉機。

擺設花卉或綠色植物不僅可裝飾家居環境，增添喜慶氣氛，還蘊含著改善風水、提升個人運勢、財運及事業運等吉祥之意，為嶄新的一年帶來好運。

必達花園園藝業者周必達（38歲）受訪時說，經濟低迷，市場慢熱，目前接獲的訂單或門市出售的多以綠植為主，很多人擔心一早買了花卉會凋謝，所以都在農曆新年前一兩周才選購。

首批“羊”君子蘭售罄

為刺激市場，他上網搜尋了中國風水師預測12生肖運勢的資料，再根據資料搭配12種不同的綠植物，推出12生肖好運綠植小盆栽，以大眾化價格10至80令吉推出市場，結果廣受消費者青睞，短短數日首批生肖“羊”的好運植物君子蘭已售罄。

“風水中不同生肖可搭配不同植物，這些生命力旺盛的花草不僅可美化居家環境、增添新氣象；作為風水擺設也有助於主人家提升運勢，包括開運、財運、桃花運、新契機，甚至可以擋煞、擋小人及消除霉運等。”

他透露，除本地培植，該公司多數植物都由印尼和中國進口，當中最受歡迎的屬黃梨造型的“旺來竹”，有1尺至2尺高，寓意聚財之意。

還有各式各樣造型不一的新年竹，尤其做生意的商家或上班族最喜愛的“蒸蒸日上”、“轉運竹”、“風水竹”、“聚寶竹”、“八方迎財”及“轉運竹”等，都可祈願來年有更富足的生活。

有別於一般傳統種植業者的做法，他善用網絡科技，通過網絡社交媒體宣傳，園藝設計也花盡心思，在入口處設置迷你荷蘭風車、梅花樹、迷你噴泉水等，還有整齊劃一五彩繽紛的花草，呈現出別有一番風味的景觀設計及打卡景點。

老店自製炭飾品吸睛

年貨市場琳琅滿目，加上網絡社交平台搶灘，傳統老店為搶客也大搞創意，制作獨一無二的新春吉祥裝飾及擺件，以求脫穎而出，贏得消費者青睞。

大山腳市區百年老店裕發第三代傳人陳志團說，今年農曆新年的“熱潮”來得慢，一般市場上的新年裝飾多以對聯或卡通造型紙貼，為吸引更多消費者，他與家人這次以手工制作多樣化的裝飾品。

他們手工制作的吉祥裝飾品，有“黑金招財鼠”、“黑金財神爺”及“竹報平安”等，都是獨具一格的創意作品。此外他們也接受顧客提供主要材料，然後依顧客的喜好，精心設計“心水”裝飾品。

“黑金招財鼠是選用造型各異的木炭，搭配一些可愛討喜的卡通公仔或裝飾品，包括財神爺、小老鼠、元寶及花卉等，或用小竹筐搭配梅花，設計出獨一無二的造型擺件，木炭能驅霉又能美化空間，具有各種好意頭。”

他說，早在三個月前，他們已開始進行制作，而出售這些裝飾的“黃金期”就是新年前的一個月，為此他們也通過網絡社交媒體來宣傳，以刺激銷售量。