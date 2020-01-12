600燈籠迎新春 米都唐人街紅彤彤











（亞羅士打12日訊）從米都唐人街和睦親善牌樓旁紅橋、馬來由街至拿督謝敦祿醫生路（肉街）掛滿了600個燈籠，晚間紅彤彤照耀整個市景，讓大家一起感受和迎接華人農曆新年的到來。

這項高掛燈籠活動是由行動黨哥打達魯阿曼區州議員鄭瑞隆和攜手愛心組織合作。由於今年重复使用去年的部分燈籠，因此，這次節省開銷，整個裝飾僅花費約5000令吉。

吉州行政議員兼吉州行動黨主席陳國耀昨晚受邀為當地高掛燈籠儀式主持亮燈禮。

鄭瑞隆說，當局挂燈籠的目的，主要是讓游子返鄉逛唐人街時，也可到此處打卡，借此把唐人街打造成米都主要的旅游景點區之一。

歡迎民眾響應掛燈籠

“我也非常歡迎當地商家和各族民眾，明年可以一起來參与挂燈籠工作。”

此外，陳國耀說，最近政府為了加速社會大眾及商家轉型采用電子錢包，尤其是中小企業及零售商接受數碼付款，在本月15日至3月14日期間，凡是有使用電子支付程式用戶，都可以獲得免費30令吉的紅包。

他說，他發現米都尚有很多民眾對有關電子錢包一知半解，因此，鄭瑞隆与服務團隊將於本月14日晚上8時，在Stargate華人新春夜市，現場教導民眾如何安裝及使用有關支付程式。

他說，雖然聯邦政府給予30令吉紅包的數額不多，但這是鼓勵民眾与商家朝向數碼化發展的第一步，往后漸漸減少使用現金交易。

他補充，全民必須全力維護多元共存的社會，團結一致，這才是國家繁榮發展的重要基石。

他說，在改革和發展的努力上，人民應重新調整心態，當課題浮現出來時，大家需用更寬闊的胸懷和眼光，去多看多听多了解，理性地看待和處理問題，才不會對多元社會造成傷害。

亮燈儀式後，陳國耀與鄭瑞隆及黨員們派發年柑向給在謝敦錄街營業的小販與民眾，跟大家拜個早年。