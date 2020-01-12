檳城迎春廟會 萬人齊迎賀鼠年雙旺

































（北海12日訊）氣勢不輸往年，人潮也越夜越多人，由馬來西亞皇帽（Carlsberg）集團的盛情贊助，光明日報、星洲日報和北海斗母宮攜手聯辦的《雙飲雙贏、鼠年興旺》第15屆檳城迎春廟會昨晚萬人共襄盛舉，一同熱鬧迎接鼠年。

今年的全場節目依然精彩絕倫、美食更包羅萬象、場景亮麗動人，廟會現場更少不了“金鼠”這個十二生肖之一的角色，處處可見牠的蹤影，包括數十只的寵物鼠、米奇老鼠、傑瑞，還有童玩館策劃的10款“老鼠”遊戲，讓一家大小開心渡過歡樂的夜晚。

廟會今年同樣在北海斗母宮舉辦，也獲甲拋峇底華人體育會協辦，從傍晚6時45分開始，至晚上11時半結束，在短短5個小時內，一系列活動和連串驚喜表演節目，都讓大家盡情享受最歡樂的新年氣氛。

88醒獅賀歲

甲拋峇底華人体育館今年更安排了88頭醒獅齊集一起向大家賀歲，氣勢冠壓全場，而新山洪揚高蹺特技隊也遠道而來參演出，裝扮成二師兄豬八戒、大師兄孫悟空、鐵扇公主等和大家拜個早年，洋溢濃濃的新春喜慶氣息 。

廟會節目在傍晚6時45分全面拉開帷幕，88頭瑞獅齊聚出場，與新山洪揚高蹺隊陪同嘉賓們游廟一圈，場面壯觀，小文跟著以電子琴演奏5首美妙動人的新春旋律和歌曲，即《大地回春》、《祝你新年快樂》、《八福如意年》、《新鴛鴦蝴蝶夢》和《恭喜恭喜）贏來全場掌聲，緊接夫妻檔司儀兼歌手蕭靖淞和毛依賢一同合唱《開門紅》，把氣氛推向高潮。

今年也較特別，舞台中間更設立了桌椅子，嘉賓邊享用皇帽啤酒、吃各式美味可口的串串燒，還有撈生，馬來西亞皇帽集團董事經理泰德．葛利尼也為皇帽雙飲雙贏活動主持推介禮。

出場表演尚有Jessica Loo以小提琴演奏《Pirates Of Caribbean》、《海闊天空》及《Desparito》，讓大家聽出耳油、小精靈組合合唱三首好听的新年歌即《光明好風景》、《爆竹一聲大地春+萬年紅+嘻嘻哈哈過新年》。

接著小精靈組合與陳滿靖、蕭靖松、毛依賢及張依薇一同合唱《春天來了+春花齊放》，台下觀眾拍掌叫好，而新山洪揚高蹺隊再以精湛的特技表演，征服全場。

今年北海斗母宮舞蹈團以阿美族迎賓舞，呈獻中華民族的風彩，南方唱片之星張依薇獻唱《渾身魅力》、《Bad Boy》和肚皮舞《I Wanna Dance》，緊接蔡銘國、蕭靖淞、毛依賢、陳滿靖、陳偉強、Angelia和毛依敏一同合唱《福氣靈門旺旺來》、《福氣靈門屬于你》、《大地回春滿庭芳》、《正月十五鬧花燈》和《過年了》，使現場充滿年味。

北海斗母宮電音三太子跟著火爆登場，一口氣跳了10分鐘的勁舞，讓台下的小朋友，看得目不轉眼，冠軍天后林必媜則唱了4首新年歌《龍馬精神》、《闔家團員》、《發財》和《大家恭喜+春聯紅+喜氣洋洋》。

最后壓軸登場的福建天王小黑，也一口氣唱了6首歌曲，其中最流行的《我們不一樣》、福建歌《一定成功》、《咱來祝福》、《興旺年年發》、《今年大發財》、《興旺發》，由GS和北海電音三太子團伴舞，為廟會下完美的句號。

當晚出席主賓有馬來西亞皇帽集團銷售總監陳森宦、市場總監柯諾琳、財務總監林志傑 、企業傳訊及企業社會責任總監賴明珠、集團北馬區高級銷售經理林榮華、星洲媒体集團執行董事兼集團首席執行員黃康元、 光明日報總經理謝進鏵、總編輯陳柬郡、副總經理黃喜光、資訊通訊科部及多媒體高級經理黃隆興、高級廣告經理洪寶芩、專刊主編張文亮、廣告市場經理柯忠辰、威省暨吉南區經理方國雄、高級發行主任張芝芝、人力資源部經理林連錦、 新聞主任周秀惠，星洲日報檳吉玻區高級經理潘友平、北海斗母宮會務顧問蔡秀美、呂良輝、神務顧問黃明光、賴興祥、理事會主席拿督許遠達、夫人拿汀蘇美玲、署理主席洪林堅、副主席黃世添、陳俊明、財政李忠隆、康樂組黃威華和黃淵強等人。