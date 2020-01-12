大馬女子台北遭肢解 對面男房客涉重嫌

（台北12日訊）大馬25歲鄧姓女子在台北遇害遭肢解，嫌犯竟是住對面的男房客。

根據警方犯罪記錄，涉嫌肢解鄧姓女子棄屍的44歲林姓男嫌犯，他是一名盜竊慣犯，曾涉及多起竊盜、強盜案件。案發前，林男在住處附近的中央市場工作，但現在他已經不見人影。

根據台灣《聯合報》報導，警方研判兇手可能有畏罪輕生的意圖，至於兇手行凶過程及原因，仍有待警方近一步釐清。

報導指出，25歲鄧姓女子在台北車站附近從事餐飲業，1月6日外出後失踪，其家屬向警方報案。警方隨後展開追查，直到昨天台灣大選投票日時，約中午時分警方在基隆山區林間發現2個紙箱，分別裝有死者遺體、被肢解的手腳及下體。遺體被嫌犯用棉被包裹後，再裝進紙箱棄置。

林男是女死者對面的房客，分租在台北市萬華區富民街一處民宅5樓。女死者住處未有異樣，警方在林男住處搜證時，發現浴室有被清理過，現場還瀰漫松香及殺蟲劑的氣味。

根據監視器調閱畫面，林男在案發期間，曾在住處搬出2個紙箱，並用租來的一輛汽車運載到基隆山區的產業道路。警方循線調查到附近山區林間，發現2個裝有遺體的紙箱。

根據台灣《自由時報》報導，警方正全面追緝林男下落，目前發現他最後出沒的地點，是在新北市中和區。