檳城迎春廟會萬人空巷 88瑞獅賀鼠年雙旺





















（北海11日訊）延續往年的氣勢，由光明日報、星洲日報和北海斗母宮聯辦的“雙飲雙贏、鼠年雙旺”第15屆檳城迎春廟會今晚人潮不斷，場面更是萬人空巷，大家擠在熙熙攘攘的人群中，越夜越多人，讓炙熱的夜晚更火熱狂野。

此外，冠壓全場的88頭瑞獅氣勢如虹，還有米奇老鼠、湯姆和傑瑞 、二師兄豬八戎、大師兄孫悟空、鐵扇公主也來和大家拜早年，洋溢濃濃的新春喜慶氣息 。

今年的廟會，也得到甲拋峇底華人體育會協辦，Carlseberg盛情贊助，有各種各樣的民俗表演，精彩繽紛的傳統文化展示，以及令人垂涎的多種籍貫美食等，讓民眾盡興而歸。

讓民眾盡興而歸

除了有得吃和看之外，現場也有數十檔各式各樣小攤格，例如傳統手工藝品，擺滿在桌子上，絢麗多彩，令人眼花繚亂，愛不擇手，佳節年餅、生肖蛋糕、手工饅頭、肉干等，掀起小小的搶購熱潮。

接著還有慈善占卜，為民眾算算今年的運程；通過刀療舒筋活骨，緩解疼痛；臉部彩繪及五腳基童玩館，還有可愛的小倉鼠、老鼠花燈、漢服展皆成為了一家大小打卡和拍照的焦點之一。

廟會節目在傍晚6時45分，全面拉開帷幕，88頭瑞獅齊聚出場，與新山洪揚高蹺隊陪同嘉賓們游廟一圈，場面壯觀，小文跟著以電子琴演奏5首美妙動人的新春旋律和歌曲，贏來全場掌聲，緊接夫妻檔司儀兼歌手蕭靖淞和毛依賢一同合唱《開門紅》，把氣氛推向高潮。

今年較特別，舞台中間設立了桌椅，讓嘉賓邊享用皇帽啤酒、吃各式美味可口的串串燒和撈生，馬來西亞皇帽集團董事經理泰德．葛利尼也為皇帽雙飲雙贏活動主持開幕禮。

出場演奏尚有吉隆坡音工作坊小提琴、小精靈組合、北海斗母宮舞蹈團、張依薇、蔡銘國、陳滿靖、陳偉強、Angelia、毛依敏、北海電音三太子、林必媜，讓現場觀眾目不暇給。

值得一提， 最吸引人潮的是五腳基童玩館，老少咸宜的小遊戲皆吸引民眾停住腳步，一家大小玩遊戲，有些還派小禮物。

最后壓軸登場的福建天王小黑，也一口氣唱了6首歌曲，其中最流行的《我們不一樣》、福建歌《一定成功》、《咱來祝福》、《興旺年年發》、《今年大發財》、《興旺發》，由GS和北海電音三太子團伴舞，為廟會下完美的句號。

當晚出席的主賓有馬來西亞皇帽集團銷售總監陳森室、市場總監柯諾琳、財務總監林志傑 、企業傳訊及企業社會責任總監賴明珠、集團北馬區高級銷售經理林榮華、星洲媒体集團執行董事兼集團首席執行員黃康元、檳吉玻高級區經理潘友平、光明日報總編輯陳柬郡、總經理謝進鏵、副總經理黃喜光、高級廣告經理洪寶芩、專刊主編張文亮、廣告行銷經理柯忠辰、資訊通訊科部及多媒體高級經理黃隆興、威省暨吉南區經理方國雄、威省暨吉南高級發行高級主任張芝芝、人力資源部副經理林連錦、 新聞主任周秀惠，北海斗母宮會務顧問蔡秀美、呂良輝、神務顧問黃明光、賴興祥、理事會主席拿督許遠達、夫人拿汀蘇美玲、署理主席洪林堅、副主席黃世添、陳俊明、財政李忠隆、康樂組黃威華和黃淵強。