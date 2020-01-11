【2020台灣總統選舉】韓國瑜認輸電賀 蔡英文史上最高票當選

（台北11日訊）2020台灣總統大選點票工作接近完成，民進黨籍總統蔡英文，得票拋離國民黨候選人韓國瑜260萬票，肯定成功連任；韓國瑜晚上9時前承認敗選，他在高雄的競選總部向支持者表示，經已致電蔡英文祝賀。

蔡英文晚上9時後在台北召開中外記者會，指選民用選票選擇民進黨繼續執政及維持在立法院的多數，代表過去4年，執政團隊及立法院黨團走在正確的方向。

韓國瑜說，蔡英文獲民眾授權，未來4年繼續執政，他呼籲支持者接受選舉結果，說敗選是自己努力不夠，辜負大家的期待。他說，明日會繼續到高雄市長辦公室工作最後向支持者表示，要一起為台灣、為中華民國加油，之後聯同台上的家人和工作人員一起鞠躬，再次感謝支持者。韓國瑜發言期間，他與女兒韓冰、多名工作人員都落淚。

親民黨主席宋楚瑜亦承認敗選，說接受人民的決定。

蔡英文獲得超過790萬票，韓國瑜有537萬票，親民黨主席宋楚瑜則有59萬票。蔡英文目前得票已打破2008年總統大選，國民黨籍總統馬英九，取得765萬票的最高紀錄，成為台灣史上得票率最高的總統候選人。