權力移交需和平有序 安華重申挺敦馬領導

（吉隆坡11日訊）公正黨副主席拉菲茲早前表明，若首相敦馬哈迪在明年初還沒交棒，希盟或被迫為馬哈迪擬定交棒日期，針對此說法，公正黨主席拿督斯里安華重申，他支持馬哈迪繼續領導。

他當然很感謝對方（拉菲茲）的關心，但他要說的是，馬哈迪領導的政府須獲支持，之後的權力更迭也一樣，必須是和平及有條絮的進行。

他在國際伊斯蘭思想與文化研究院（ISTAC）主辦的“伊斯蘭及其文明論壇”上發表演說後，如是回應。

拉菲茲是在新加坡舉行的“區域展望論壇”上提到，若馬哈迪明年初依然對交棒時間糢稜兩可，希盟主席理事會可能就會被迫有所行動，因人民已對交棒課題失去耐性。

男男性愛片應告一段落

針對總檢察長丹斯里湯米湯姆斯宣布，基於國內外鑒定人員都無法鑒定男男性愛短片的男子身份，因此，總檢察署決定不提控任何人一事，安華聲稱，總檢察長已依據提呈給他的證據作出決定，所以事件應告一段落。

他也促請反貪污委員會主席拉蒂花解釋，反貪會公開竊聽前首相拿督斯里納吉通話內容的做法，因為這涉及隱私問題，尤其是夫妻間的對話。

他說，這有一些因素需考慮，例如維護正義和所帶出的訊息等，所以此事應交由警方展開深入調查，由法庭考量及裁決。

“有些人認為，這可以糾正過往的嚴重不公，但我依然認為，必須尊重正當程序。”

詢及他對馬來精英組織G25批評叛教法，指穆斯林改教的決定，終究是個人與上蒼之間的事有何看法時，安華表示，這問題涉及叛教的法律補救（legal remedy），應由宗教學者討論。