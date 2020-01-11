【2020台灣總統選舉】雙帥對決打敗吳怡農 蔣萬安自行宣佈當選

（台北11日訊）今次台灣大選除了正副總統，還會選出113席立法委員，台北市第3選區中山、北松山區上演備受矚目的“雙帥對決”，激戰結果出爐，毫無懸念，國民黨第3選區候選人蔣萬安11日晚間8點自行宣布當選。
“雙帥對決“由現任國民黨立委、蔣中正家族第四代成員蔣萬安，對上沒有選戰經驗但有亮麗個人資歷的民進黨候選人吳怡農。兩人均有“男神級”顏值及高學歷，不過這場立委戰背後，更是台灣傳統政治家族後代與新一代政治素人之戰。
截至晚間8點04分，國民黨立委候選人蔣萬安以得票率51.1％、得票數9萬5559，初次參選就備受關注的吳怡農，則以得票率45.75％、得票數8萬2453高票落馬，與蔣萬安僅僅只差了9629票。此外，台灣民眾黨何景榮4668票，得票率2.59％；安定力量田方宇998票，得票率0.55％，正確選舉結果以中央選舉委員會公告為準。
現年41歲的蔣萬安是蔣中正曾孫、蔣孝嚴之子，之前一直跟隨母親姓章，2005年改姓蔣。他畢業於台灣國立政治大學外交學系及法律學系，在美國賓夕法尼亞大學攻讀法律博士、法學碩士，在加州擔任執業律師。
蔣萬安在2016年台北市第3選區立委選舉中，以近五成得票當選，翌年10月當選國民黨中央常委，外界看好他會在2020年出戰台北市長，為未來參選總統鋪路。
現年39歲的吳怡農在美國出生，耶魯大學經濟學系畢業，曾於高盛集團香港分公司任職，負責亞洲投資管理。2013年他放棄美國國籍，離開金融業，返回台灣服兵役。2017年吳怡農獲延攬至行政院任參議，後來到國家安全會議工作，去年宣佈出戰立委。民進黨亦甚看重他，黨內要員賴清德、陳菊等都曾親自為吳怡農站台。
中山、北松山區立委選舉尚有民眾黨代表何景榮參選。