2月1日起調高 56城市最低薪1200元

（八打靈再也11日訊）雖然遭業者和僱主反對，但政府已在憲報上頒布，從2020年2月1日開始，全國56個主要城市的最低薪金將調高至每月1200令吉。

56個城市與之前人力資源部宣布的主要城市名單少了一個，原在名單內的汝來，在憲報上並沒被列為要落實1200令吉最低薪金制的主要城市。

被列入的城市則包括吉隆坡、沙亞南、八打靈再也、新山、峇株巴轄、馬六甲市區、亞羅士打、檳城、怡保、瓜拉登嘉樓、古晉北市及南市、文冬及安順等。

汝來沒被列為落實城市

其他不在56個主要城市名單的地區，則維持每月1100令吉的最低薪金。

據憲報上頒布的2020年最低薪金條例，私人界所有員工都適用於這項新薪金制，但不包括女傭在內。

指令提及，就算是不以基薪計算，而是以工作量、每噸重量、任務、路程或傭金計算的薪金糢式，每月的最低薪金也不能少於1200令吉。

指令說明，依據1955年勞工法令第2條文、沙巴勞工法及砂拉越勞工法所闡明般，主要城市的1200令吉，還有非主要城市的1100令吉最低薪資，是根據員工為僱主履行職務的地點定奪。

凡在上述城市，如果不是每月基薪員工，而是根據工作量、每噸重量、工作類型、路程或傭金計算的糢式，每月的最低薪金也不能少於1200令吉。

最低薪金1200令吉的地區，一周6天工作薪金最低為46令吉15仙、5天是55令吉38仙、4天69令吉23仙，時薪則是5令吉77仙。

而不在上述城市的地區，每月最低薪金1100令吉，一周工作6天最低是42令吉31仙、5天是50令吉77仙、4天63令吉46仙，時薪最低為5令吉29仙。

若不是每月基薪員工，而是根據工作量、每噸重量、工作類型、路程或傭金計算的糢式，每月的最低薪金也不能少於1100令吉。

實行最低薪金的主要城市（每月1200令吉）

1.新山

2.依斯干達公主城

3.亞羅士打

4.馬六甲

5.檳城

6.威省

7.怡保

8.沙亞南

9.八打靈再也

10.瓜拉登嘉樓

11.古晉北市

12,古晉南市

13.美里

14.亞庇

15.吉隆坡

16.峇株巴轄

17.居鑾

18.古來

19.麻坡

20.昔加末

21.巴西古當

22.居林

23.雙溪大年

24.浮羅交怡

25.古邦巴素

26.哥打峇魯

27.亞羅牙也

28.野新

29.漢都亞再也

30.芙蓉

31.波德申

32.仁保

33.關丹

34.淡馬魯

35.文冬

36.曼絨

37.江沙

38.太平

39.安順

40.加央

41.安邦再也

42.加影

43.巴生

44.士拉央

45.首邦市

46.雪邦

47.甘馬挽

48.龍運

49.巴達旺

50.詩巫

51.三馬拉漢

52.民都魯

53.山打根

54.鬥湖

55.納閩

56.布城

江華強：執意落實最低薪 不重視中小企業困境

（八打靈再也11日訊）馬來西亞中小型企業會對人力資源部在咨詢業者後，依舊罔顧中小企業所提的方案與共贏提意，即在憲報頒布2月1日實行在56個地區1200令吉的最低薪金。

該會總會長拿督江華強對人力資源部的決定感到非常失望，並認為這顯示政府不重視中小型企業業者的困境與人民生活費高漲的壓力。

他認為，人力資源部尋求與業者對話，收集業者意見，並且答應提呈內閣討論，但結果卻不把它當一回事，是完全不重視，也沒有願意建立良好溝通管道。

他說，人力資源部在憲報頒布的指令所規定的56個城市政最低薪的政策，將給業者帶來困擾，也無法落實的政策，更是對本地員工不公平的政策。

江華強說，近兩年來，政府不與中小型企業溝通，即推出不實際、不接地氣的政策，旋即造成政府政策頻頻U轉，且沒有惠及太多中小型企業，導致業者對政府信心下滑。人民生活費高漲壓力等，已經一再突顯國家經濟問題是因為政府正朝著錯誤方向前進的首要原因。

他表示希望內閣可以重視中小企業業者的心聲，提高中小企業對政府信心。“所有政策必須接地氣，與業者共同商討如何落實政策，而不是一意孤行，這樣中小型企業才能與政府共同帶動經濟。”

江華強今日發表文告強調，調高最低薪金至1200令吉，並沒有使得本地人受惠，反而是讓外勞得益。

不希望部長最終成為外勞部長

“我們不希望部長最終成為外勞部長，因為人資部正在從內政部爭取由人資部控制外勞一站式批準中心。”

他表示，業者和僱主不是反對最低薪，問題不在於1200令吉，而是政府一味照顧員工和外籍勞工的福利，不提高生產力，也不把薪資與生產力掛抅，也忘記中小企業業者咬緊牙根支撐公司營運。

他認為，員工可以給予更高的生產力，進而企業營運，當業者沒有面對盈虧困擾，對於有能力的員工，自然會給予獎勵和加薪，這是毋庸置疑，因為在馬來西亞，是熟練員工難求。

“我們希望政府面對實況，即我國人力專才不足，失去競爭力，而此時最重要的是，政府應該和中小型企業商討如何有效提高勞工技能及生產力。

他強調，本地企業受到政府財政改革和政策制定者所謂的“外圍不利因素”重擊，若政府制定工作目標是2023年讓所有本地工人能達到1500令吉或1800令吉最低薪金，首先必須與業者共同商討如何提升員工專業技能，以及改善人民生活開銷。

“人資部不是只註重外勞褔利，更應該註重如何提高本地員工的技能與福利。”

他說，中小型企業願意收集所有面對問題業者的意見，提呈給政府參考，希望政府聽取民意，大家一致達到共享共榮目標。