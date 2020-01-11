捍衛爪夷文集會 警傳召4人錄供

（吉隆坡11日訊）警方已經針對大馬伊斯蘭學生聯盟（Gamis）在元旦舉辦的捍衛爪夷文集會傳召4人錄供，目前還需要再傳召2人錄供助查。

吉隆坡總警長拿督斯里馬茲蘭表示，警方十分重視此案，因為Gamis在沒有獲得批準和通知警方的情況下，於本月1日舉辦捍衛爪夷文的集會，已違反和平集會法令第9（5）條文。

馬茲蘭今早與吉隆坡副總警長拿督楊麗珠和冼都警區主任山姆格莫迪助理總監，到斯里霹靂人民組屋出席楊忠禮基金會贊助舉辦的安全及防範罪案“人人社區，人人有責”（KITA）活動時，如此披露。

隆9天接261罪案投報

與此同時，馬茲蘭披露，2020年伊始，吉隆坡首9天共接獲261宗罪案投報，比預計的278宗少了17宗。

他表示，警方希望罪案率下降的同時，也將持續採取措施，降低人民對罪案的恐懼。

“警方希望人民使用智能手機志願巡邏（VSP）應用程式、並積極參與警方舉辦防範罪案醒覺活動，同時和警方展開警民聯合巡邏行動，共同防範罪案。”

“我們去年11月開始在全冼都新鎮進行警民聯合巡邏，並計劃在今年到63座人民組屋舉辦防範罪案醒覺活動，目前已去了斯里霹靂和斯里士馬勒人民組屋。”

他表示，人民組屋以偷摩多罪案居多，接著是吸毒案件；去年斯里霹靂人民組屋發生7宗暴力罪案和24宗涉及財物的罪案，其中11宗是偷摩多、8宗爆竊和3宗偷車案。

他說，毒品案則有28宗，分別是販毒2宗、擁毒26宗，但總數比前年的36宗下降8宗。

馬茲蘭也表示，配合2020大馬旅游年到來，他希望警員能夠惡補英語會話能力，以便與外國游客溝通，這將有益於推廣我國文化和確保游客安全。