林吉祥：教育需改革 土團較難尋教長人選

（新山11日訊）依斯干達公主城國會議員林吉祥認為，我國教育仍有多方面需改革及提升，但在土團黨領袖當中，或許較難尋獲適合的人選去執行，因此首相敦馬哈迪才會作出暫代教育部長的決定。

他說，馬哈迪宣佈暫代教長的消息一出，引來各界不同的反應，包括質疑首相年事已高、這麼做應不應該，但他覺得首相會決定暫代教長一職，是因為看到我國需實行一些教育改革。

“我國教育改革需要朝向更進步的方向，同時確保提升教育素質，但對於其他的土團黨領袖比較困難去實行，這是值得思考的。”

林吉祥今日為其辦公室主辦的柔佛州籐球新苗公開賽主持開幕儀式後，接受媒體詢問時如此表示。土團黨最高理事馬智禮是於本月2日宣佈卸下教育部長職位，並指他是將教長一職交還給馬哈迪。

首相辦公室昨日發表文告宣佈，馬哈迪將暫代教育部長職，直到委任新任教長為止。

被指逼馬智禮下台 斥造謠者顛覆消息

此外，林吉祥於本月2日發表文告指應全面調查馬來西亞玻璃市大學（UniMAP）的種族關係考卷，因此招來他人指控他是逼迫馬智禮下台的“元兇”。

“甚至有人說是我逼馬智禮下台，因為我在1月2日發表一篇有關馬來西亞玻璃市大學種族關係考卷問題的文告。”

不過，林吉祥指出，馬哈迪已承認早在12月27日就致函要求馬智禮辭去教育部長一職，但他的文告是於今年1月2日才發出的。

因此，他斥責那些散播謠言者，對外散播有關他逼迫馬智禮下台的顛覆性消息，是不負責任的行為。

另一方面，林吉祥也意有所指表示，近來有者歡慶個人的勝利，但人民其實不要看到個人勝利，而是要看到國家的勝利。

他認為，個人的勝利與成敗是小事，最重要的還是國家能夠繁榮與進步。

他也說，反貪污委員近來公開前首相拿督斯裡納吉的錄音談話，讓人看見一位前首相如何破壞司法制度，如果沒有改朝換代，這些是無法被看見的，且只屬於個人勝利，使國家更糟糕。