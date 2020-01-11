林冠英：僅暫代教長 敦馬沒違希盟宣言





（檳城11日訊）財政部長兼行動黨秘書長林冠英說，首相敦馬哈迪只是暫代教育部長職，因此沒有違反希盟競選宣言。

他舉例，當他休假時，其財政部長職也是由他人暫代，因此由馬哈迪暫代教育部長職，不存在問題。

他說，馬哈迪暫代教育部長職的時期或許會是1至2個月，直到正式委任新教育部長為止。

林冠英今日巡視檳城瑞典咸郵輪碼頭後，在記者會上受詢時作出上述回應。

有關聯邦政府換官車的課題，林冠英說，之前會傳出有數個官車車款選擇，是因為車商當時還無法確認是否可以供應普騰將相。

他指出，普騰將相已經停售，若要購置為官車，就須先確認車商能否個別製造。如今車商已經給予供應確認，因此政府將續用普騰將相為官車。

他希望各造勿對官車車款亂作揣測。

瑞典咸碼頭4月初加長

林冠英說，檳城瑞典咸郵輪碼頭分4期進行，涉及把碼頭從現有400米加長為800米的首期工程將在來臨4月初展開，預計工程需時24至36個月。

他指出，一旦碼頭完成加長，將可同時停泊2艘各別可搭載1萬人的大型郵輪。加長碼頭工程需資1.5億令吉，將由皇家加勒比國際郵輪公司承擔。

他續說，另外3期的提升工程將在首期工程完成後陸續展開，預計這3期工程需資3.5億令吉，同樣是由私人界注資。

林冠英說，以郵輪停靠次數來看，馬來西亞目前在亞洲位居第三，排在日本和中國大陸之後。檳城是馬來西亞最主要郵輪碼頭，國際郵輪過境次數比巴生港口還要多。

他指出，檳城瑞典咸郵輪碼頭屬於城市碼頭，優勢在於遊客一下郵輪就能便捷地到其他景點遊玩。

林冠英說，每名登岸的郵輪遊客平均消費150美元，吸引更多郵輪停靠，將有助刺激檳城經濟。

2免稅店完成招標

檳城港口有限公司首席執行員沙瑟達蘭說，瑞典咸郵輪碼頭兩家免稅店的公開招標程序已完成，並已選出得標者。

他續說，其中一家免稅店已開始營業，目前銷售的免稅商品為香水及巧克力。待獲得當局批准後，也會售賣酒類。

林冠英補充，瑞典咸郵輪碼頭的免稅商品僅讓郵輪乘客購買，並不開放予一般民眾。

與會者包括檳州港務局主席周錦炎、檳州港口委員會總經理莫娜麗扎、升旗山區國會議員黃漢偉、日落洞區國會議員雷爾、上議員林慧英、雙溪檳榔區州議員林秀琴、浮羅池滑區州議員李俊傑、阿依淡區州議員黃順祥、檳島市議員王宇航、陳慧萍、鄧智偉及李偉翔。