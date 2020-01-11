【拉惹烏達萬盞燈籠亮燈】 反對黨玩雙面人政治 林冠英：希盟不會容許





（北海11日訊）財政部長兼峇眼國會議員林冠英說，反對黨要分裂人民，玩雙面人的政治手段，如果反對黨執政，恐怕華人過年要掛燈籠也難，因此不能允許反對黨這樣做。

他抨擊反對黨只照顧單一族群，對華社講一套，但對馬來社會又講另一套，玩雙面人的政策，這是非常危險的事情。

他說，希盟執政后政府是以中庸開明治國，因此不會讓极端分子違反憲法賦予各族的權力及傳統，這是希盟不能容許的。

針對蒲种國中拆燈籠風波，他說，他日前在內閣提出這個課題，其它部長都提出不滿与反對，因此有人認為為何事后要勞動7位部長出來重新挂上燈籠，因為希盟覺得這有必要，不能讓這些极端份子得逞，否則遲些又鬧到百貨市場，不給挂上燈籠。

別被破坏過年氣氛

他也呼吁華社不要被极端份子的行為而破坏了過年氣氛。

他也向人民信心喊話，今年的經濟肯定比去年更好，因為中東情況沒那么緊張，中美貿易戰至少有暫時的和解方式，再加上大馬經濟指數与指標，讓政府比較樂觀認為，今年的經濟一定比去年好。

“因此我要以財長部長的身份強調，今年金鼠年，新的一年，經濟方面，2020年肯定比2019年好，所以別說我沒告訴你，尤其小販与商家們”。

他昨晚在北海光華學校為拉惹烏達万盞燈籠主持亮燈儀式時，如是表示。

北海拉惹烏達已延續12年挂上万盞燈籠的傳統，長達4公里的街道都挂上紅燈籠，前后有1万1000盞。

萬盞燈籠帶旺拉惹烏達

籌委會主席兼大華集團總裁拿督斯里方炎華說，万盞燈籠是財長林冠英与北海區私人界合作推動的計划，以為拉惹烏達路帶來濃濃新年氣息外，也帶來商機，讓該路成為民眾辦年貨的首選地點，帶旺整個街區。

他也說，財長在擔任檳州首席部長期間，也把拉惹烏達路加寬至4車道，附近的商業也因此發展蓬勃，加上有兩座非常宏偉的斗母宮作為地標，每當新春佳節非常熱鬧，也吸引了許多游客前來觀光，為本地經濟注入了活力。

他也感謝拿督陳寶財的默默耕耘，為万盞燈籠計划做開路先鋒，才有今日的成果。