腎病害慘她19歲似7歲 袖珍女直播賣衣







（檳城11日訊）19歲的“袖珍女孩”周慧娟從7歲起就被醫生確診為腎病患者，從此需與藥物為伍。長期的病痛使她的身體停止發育，無論身高或是樣貌甚至是聲線都停留在7歲，可是她沒有被多舛的命運打敗，目前她每天通過臉書直播網賣衣服及首飾，也不畏懼酸民調侃“未成年”，自食其力的成功創業當起小老板。

來自吉打州瓜拉吉底（Kuala Ketil）的周慧娟，因一天需洗腎5次所以無法外出做工，之前以轉賣親友的二手衣賺些收入，後來在親友的引導下逐漸打開了網絡售衣的門路，現在的她已是一名擁有自己事業的小老闆。

被網民調侃未成年主播

因為她身材矮小及擁有稚童般的樣貌，有人曾在網上笑她是“未成年主播”，網民的調侃及惡評讓她備感無奈。

周慧娟一開始是通過親戚朋友的幫忙，將二手衣交托她再轉賣，後來才想通過網賣來增加收入。

“剛踏進陌生的網絡市場確實讓我感到不安，加上直播時有互動環節，我的腦筋必須快轉和智取。起初我很不習慣被網民惡評，所幸親友都給予安慰和陪伴，讓我把惡評轉為動力並不斷的自我完善，現在的我已不畏懼被批評。”

7歲起與洗腎機為伴

周慧娟接受《光明日報》記者訪問時透露，7歲那年她還不知道腎病意味著甚麼，後來才知道她從此就要與洗腎機為伴，父母為了她的病更是吃盡了苦頭。

她說，當年大病一場之後咳嗽不止，上課期間頻頻頭暈，吃東西有嘔吐感，爾後身體發癢及臉部紅腫，嚇得父母帶她去檳城檳安醫院檢查，醫生告訴說是得了“腰子病”（腎病），後來轉院至檳城醫院，仍被確診為腎病，家人頓感晴天霹靂。

她說，一開始還能依靠藥物維持病情，久後嘔吐症狀加重，藥會隨飲食吐出來，最後醫生建議她住院3個月，院方在其父母懂得操作洗腎器材後才讓她隨父母回家。

“7歲開始第一次洗腎，非常不適應，醫生教父母操作儀器，洗腎管插入身體的時候非常痛，但是我沒有辦法，只有一直強忍流淚。”

母親盼能捐腎救女

母親陳秀倫（47歲）說，當時接到校方的電話，稱女兒出現不正常的病症後便帶女兒去求醫。

“檳安醫院確診女兒患上腎病後我們不知所措，只能聽從醫生建議讓女兒轉院至檳城醫院，在檳城醫院第二次確診後院方建議女兒住院3個月觀察病情。”

周慧娟在2007年9月7日開始第一次洗腎，在住院期間母親寸步不離照顧她，同時也接受醫生建議做詳細身體檢查，希望自己能捐腎救女。但至今10多年過去仍未收到院方的腎源及手術通知，之前的希望也已逐漸熄滅。

“我在15日會再帶女兒去詩布朗再也政府醫院做檢查，到時會再向醫生諮詢腎源及手術事宜，如果可以我希望在檳城醫院做移植手術。”

不願錯失上學機會 中學特殊班堅持學習

周慧娟小時候性格開朗活潑，小學就讀益智華小，後因住院治療又要複診，因此父母讓她輟學2年，至9歲病情穩定後才繼續上學。

她身材矮小，父母怕她上了中學時期被同齡學生撞倒，便將她轉至瓜拉吉底中學特殊班學習，但特殊班教程只限於手工及生活技能教學，對心智正常的她來說是種折磨。

但她仍堅持留在課室聽課，因不想錯過學習機會，就這樣每天咬緊牙關，直到中五畢業。

“只有中五的學歷加上健康問題，我能夠做些甚麼？父母更是反對我在外求職。”

周慧娟不忍家庭的經濟壓力全壓在父親身上，後來她說服父母讓她自食其力，在家裡售賣新衣及二手衣，即可打發時間，也可賺外快。

三不五時要換藥 家人無怨撐起醫藥費

父親周蓮金（57歲）是一名挖掘機司機，收入微薄卻要負擔家中所有開銷，如今雖然3名哥哥都成人步入社會，但因為自己生病了，需要額外開銷負擔醫藥費。

她說，雖然洗腎儀器是由政府醫院提供，但三不五時要換藥，也要更換新的洗腎點滴架。

“過去10多年我的父母都毫無怨言，我的命運是不幸，但我卻感到很幸福，因為我擁有了對我不離不棄和疼愛我的父母。”

周慧娟沒領生活援金 網賣收入維持生活

周慧娟沒有領取政府的生活援助金，她說因為申請手續繁瑣，而且如今收入還可以維持生活，所以沒提出申請。

她說，求學時期曾持殘障人士識別證（OKU卡），但中五畢業後就不再更新OKU卡了。

“10多年都這樣過來了，我現在也學會在網上賣東西，還可以自食其力，這樣就夠了。”

陳秀倫說，親友曾建議她申請生活援助金（BSH），但因為要照顧女兒也不了解申請程序而作罷，如今女兒可以自立，她會再與丈夫商量，嘗試申請援助金。

“慧娟現在會在臉書尋找批發商、講價、收集訂單等，每月通過網賣能賺取200至300令吉外快，也算小有成就。”

陳秀倫會幫女兒手，包括載送女兒到郵政局寄貨、點貨及包裝等，不能幫助女兒減輕病痛，至少能在她決定自力更生的時候，成為她的小助理。

臉書專頁“周慧娟小公主” 直播拍賣獲不少支持

農曆新年快到了，周慧娟的網上生意也開始忙碌了起來。她說，她偶爾會在臉書上尋找批發商，也學會與對方商議批發價，但因為競爭激烈，她只專注於熟客圈，入貨不多。今年新年衣也只專注售賣成人T恤。

她說，為配合鼠年她只買入印有老鼠圖案的T恤，所售的T恤大多是紅色，並印有各種老鼠圖案。

她曾嘗試引進少數嬰兒服，但成本高且市場不大，後來也放棄童裝生意。

現在她每天中午都忙碌通過臉書專頁“周慧娟小公主”開直播網賣新年衣及首飾，鏡頭前的她身形矮小可愛，她的網拍手法雖非專業，但坦率的性格贏來不小的支持者。