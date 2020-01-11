日新迎春日 友族參與體現各族包容











（大山腳11日訊）大山腳日新國民型中學（卓越學校）今早舉辦庚子年迎春日活動，全校師生穿紅衣參與，包括友族教職員也攜帶孩子參與，大家一起揮春，與醒獅拍照，體現各族互相尊重及包容是我國一道最美麗風景。

董事會主席拿督斯里鄭奕南說，隨著新校舍啟用，及各種大型比賽接踵而來，該校面對龐大開銷的難題，如電費、學生參賽活動經費等。

他盼望各界繼續支持該校，也希望教育部，在新一年裡能夠修改政策，增加清潔校工撥款，還學校一個衛生清潔環境。

家協主席鄭克林說，該校每年都舉辦迎接農曆新年的活動，讓學校全體同仁歡聚一堂，同時也讓學生有機會展示才華表演。

校友會會長顏福和說，我國是多元種族、宗教及文化的國家，各族互相尊重及包容，是我國一道最美麗風景，而投訴學校新年裝飾只是少數種族主義者搏出位的舉動。

他強調，日新國中縱然是華裔生較多，但在其他節慶時，也有與異族師生共同慶祝，這是體現我國多元文化一體，異中求同的國民精神。

他說，學府不僅是學習殿堂，更是孩子們學習多元種族、宗教、文化的地方，從小把互相包容灌輸給孩子，也是各族互相了解彼此文化的根本，政治人物把學府牽扯進種族對立的課題，這種行為不該被寬容，而該嚴懲。

校長洪貴蕊指出，該校肩負傳承中華文化的使命，通過迎新日，讓學生更了解自己的文化習俗，了解民族的根本。

她說，迎春日也能讓友族同胞，對華族的文化有更進一步的認識，進而促進交融團結，這對多元種族的國家尤為重要。

出席者尚有署理董事長拿督黃維忠、副董事長拿督莊佛和、董事會總務拿督馬良生、董事會財政拿督郭雅民等。