【吉玻江夏堂黃氏宗祠孝親敬老宴】91歲黃逢泉 92歲黃蔡月蕊 蟬聯最年長宗親







（亞羅士打11日訊）吉玻江夏堂黃氏宗祠昨晚舉行新春孝親敬老聯歡宴，已年屆91歲的黃逢泉和92歲的黃蔡月蕊，再次榮獲最年長男女宗親獎，而從2018年開始連續多年都得獎的他們，至今沒人能破他們紀錄。

黃逢泉是該堂會員黃錫文的父親，黃蔡月蕊是會員黃金葉的母親。

值得一提是，今年的聯歡宴也有別以往，不在江夏堂樓上而改在酒樓舉行，就是希望較年長和行動不便的宗親可以出席，結果今年很多老宗親都踴躍報名，也是歷年最多一次。

昨晚共131名70歲和以上宗親的子女，在宴會上跪下奉上一杯茶給雙親，以感謝父母多年的養育之恩，場面熱鬧又溫馨。

黃明國盼更多年輕宗親加入

該宗祠主席黃明國說，該宗祠成立至今，入會會員超過1800人，可是很多會員年事已高，無法參與宗祠活動。

他希望黃氏家人鼓勵子女參與宗祠活動，以及協助廣招更多年輕宗親加入，避免青黃不接，後續無人。

“一個組織需要更多年輕會員參與，這樣的組織才能顯得更充滿活力。”

他希望新的一年裡，作為全民的首相要以公正治國，推行公平的政策對待各族群，不再繼續玩政治手段，忽悠人民，反該把精神關注在振興國家經濟，促進國家繁榮進步，以及打造一個和諧安穩的社會。

老人院少友族老人 黃天保吁華裔學習

工委會主席黃天保說，中國孝道文化已有數千年歷史，但老人院的老人以華裔居多，友族則少之又少。

“從這一點可以看出，友族比較孝順父母，比華人做得更好，所以華人要向他們學習。”

他說，世界上什麼都可以等待，只有孝順不能等待，身為子女要趁現在對父母儘一份孝心和關心，少留一點遺憾，讓父母的心情愉快過完此生。