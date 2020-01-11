助打造無現金社會 北海廟會勉用電子錢包









（北海11日訊）2020庚子年北海新春廟會鼓勵出席者用電子錢包消費，協助政府打造無現金社會目標。

檳州首席部長曹觀友昨晚到北海新芭觀音亭斗母宮為廟會主持開幕時，贊揚廟會響應政府的號召，鼓勵民眾使用電子錢包，讓檳州得以朝無現金社會目標邁進。

他說，廟會是推動中華傳統文化的推手，希望州內的廟會活動繼續發展，繼而帶動州內的旅游業，讓檳州旅游業有更好的發展。

“州政府在新的一年，將會繼續關注弱勢群体福利，除了确保協助弱勢計划繼續進行，州政府也提升樂齡回饋金至150令吉，預計17万8000人受惠。”

他說，州政府也不忘州內教育發展，每年制度化撥款給各源流學校，讓學生在良好的環境下上課。

檳州行政議員孫意志呼吁青年參与檳州青年發展機構的青年志愿者活動，為檳州的文化、教育、運動及賑災援助等領域，作出貢獻。

籌委會主席鄺志祥市議員希望各族同胞出席廟會活動，通過此平台了解彼此的文化，達致种族和諧目標。

北海新春廟會由檳州政府主催，峇眼區國會議員林冠英服務中心与峇眼惹瑪區州議員孫意志服務中心主辦，協辦團体是北海甘榜新芭鄉管會及北海新芭觀音亭斗母宮。

今年的廟會節目精彩，一連3天的活動除了有美食街、舞台表演、文化傳統街、舞獅、煙花表演等，更邀來10名Astro藝人進行演唱。

出席者尚有中國駐檳總領事魯世巍、林慧英上議員、檳州行政議員彭文寶、爪夷區州議員方美錸、峇眼達南區州議員沙迪斯、威省市議員陳治中、王育璇、朱悅權、丹斯里黃繼樑、潘斯里傅麗慧及北海新芭觀音亭斗母宮理事會主席王銘陞等人。