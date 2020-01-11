【台灣總統選舉】 小英笑咪咪 韓國瑜投票引騷動





（台北11日訊）台灣今日（11日）舉行總統、立委選舉，上午8時開始投票，新北市多個票站外現人龍。競逐連任的民進黨總統候選人蔡英文及國民黨總統候選人韓國瑜，今早分別到票站投票。

約1931萬選民有資格投票，中央選舉委員會（中選會）稱目標是晚上10時完成點票。

蔡英文今早9時許到戶籍地永和的秀朗國小投票，她呼籲選民行使權利踴躍投票，希望選舉順利舉行。蔡英文與民眾一起在票站外排隊，並與隊伍前的民眾閒話家常，她投完票發表簡短談話。

蔡英文說，今天是投票日，天氣非常好，希望所有公民都能出來投票，也希望今天整個的投票過程非常順利。對於傳媒追問她“對選情樂觀嗎？”、“對自己有信心嗎？”蔡英文笑而不語。

另一邊廂，韓國瑜上午8時在女兒韓冰陪同下，抵達設在林園區普願寺的票站，與選民一起排隊投票。韓國瑜抵達票站時，被現場守候的記者包圍，秩序一度混亂。

韓國瑜偕女兒一起排隊，為免影響到其他民眾，面對一擁而上的記者時，韓國瑜拱手說︰“謝謝！謝謝大家！”其隨從亦勸喻記者回到採訪區。為免引起太大騷動，與父親戶籍的韓冰先行回到車上等候，離隊時亦遭到傳媒包圍，韓冰未發一語。

韓國瑜完成投票後，一度進入普願寺2樓休息，隨後與現場記者協調採訪，惟當警方準備好維持秩序後，韓國瑜一行人卻從旁快速上車離去。面對記者問到“現在心情如何？”，韓國瑜並無回應。