【生命有轉機】積極樂觀迎戰病魔 張興俊不讓血癌打亂碩士夢









（吉隆坡訊）剛剛在10月完成碩士學位畢業，目前在馬大進行研究工作的張興俊，在24歲時發現自己患上慢性髓性白血病（CML），也就是俗稱的血癌。

他當時一度面對需停學，升讀碩士的夢想也因此停擺，但經過一系列的治療下，如今已恢復到原本的正常生活。

“有很些事情是控制不了，不發生也發生了，這樣下去也沒有用，不如去面對。”

以理性且積極樂觀的心態面對病痛的來襲，理科高材生戰勝癌魔，繼續走向充滿未來的人生。

當時就讀生物化學系第三年時，因為身體不適而發現患癌的噩夢。

張興俊指出，他當時在半年內暴瘦約10公斤，身體也出現不對勁的情況，因此，他經過抽血檢查後，確診為慢性骨髓性白血病，進而被安排到安邦醫院接受治療。

接受哥哥移植骨髓

“我突然暴瘦，也有持續發燒的情況，去看醫生及檢查後發現白血球過高，是比平常人高出10倍。”

他起初是服用藥物作為治療，以幫助白血球指數下降，最後則接受了化療及骨髓移植手術，並以哥哥的骨髓進行移植。

他說，化療當時並不會感到任何不舒服，但所帶來的副作用卻困擾了他約有2年時間。這段時間內，他的頭髮掉光，嘴唇和口腔也出現潰瘍，甚至還喪失了味覺長達一個月，現在的聽力也面對中度失聰。

“我的皮膚也嚴重排斥，全身皮膚都很癢，就好像被螞蟻叮咬一樣。當時醫生也為我的皮膚問題進行治療，在這一兩年內都不時會感到皮膚癢。”

他在抗癌這條路走了6年多，而在完成化療及骨髓移植手術至今已經5年又2個多月，並花了2年時間恢復身體狀況。

他指出，這些年需定時回醫院複診及觀察癌細胞，而目前仍在服藥控制病情，但醫生也考慮近期內讓他停藥，但還是有一定的風險，可能現在已不再體內的癌細胞會再次出現。

原本計劃讀碩士

患病被迫延遲學業

突如而來的病魔曾打亂了張興俊原本的計劃，不過，他現已恢復到正常生活，順利地完成碩士學位的課程，閒暇時候會去看電影或做運動。

當年原本計劃繼續升讀碩士學位的他，也因為患病及治療而被迫延遲學業。

“如果不是因為患上血癌，可能現在我已經是博士畢業生了。無論如何，我在碩士畢業後依然會升讀博士學位。”

他透露，他當初在患病後還有半年就大學畢業，因此醫生讓他吃藥控制癌細胞，而他直到畢業後才進行移植手術，但他無法出席到大學的畢業典禮。

他說，在完成化療後，因為身體虛弱，因此他基本上還是待在家，也沒辦法繼續上學，因要出去還是有一點難度，再說醫生也不建議。

想太多會變憂鬱

冷靜接受治療

饒是多麼冷靜及理智的人，在被醫生告知患病的當下，還是會感到害怕及失措。

當時就讀大學最後一年的張興俊，在不久後就要畢業並出社會工作，不料卻在此時迎來人生的一項挑戰。惟，他很快就定下心來，決定迎接對抗病魔。

張興俊指出，他一開始得知患上血癌時，感覺宛如世界末日的來臨，更想到自己還有很長的人生，且還有很多事情還未做也還未完成。

“當時真的快要瀕臨崩潰，但這並沒有維持很久。我是一個比較理性的人，想一想後決定去面對。”

他也說，家人原本對自己的病情感到擔心，但情況只維持一陣子，在看到他定下來之後，也隨着安下心來。

張興俊表示，他是一個做科學研究的學術派，想法也會比較邏輯和實際一些，在知道生病後第一時間就是去就醫及尋求治療。

他說，面對病魔當然也會感到擔心，但也認為已發生的事情既然無法改變，不如接受及面對。

“我在進行骨髓移植的時候，很多人都說我看起來很積極，我就說也不是，只是我不要去多想，想太多只會搞到自己變得憂鬱。”

他也說，他在生病這段時間，不會讓自己胡思亂想，只是靜下心去接受接下來的各項治療，並認為這可能帶來一些幫助。

“很多跟我同一時間進行移植的（病患），有很多都已經不在了。有些病人可能會喪失生存下去的意志，我想起當時曾看到一名病人，是連吃也不願意吃，醫生也沒辦法給予更多幫助。對方最後也離開了。”

他也說，雖然患病時，吃東西是一件很辛苦的事，但你沒有辦法，還是必須吃東西。

一切順其自然

人生哲學開心就好

張興俊笑說，現在回想起來相當佩服自己，為什麼當時可以這麼冷靜應對，覺得自己有些不可思議，也有些了不起。

他透露，同事得知他的情況，都覺得很有啟發性，面對病魔困擾這麼多年，依然可以嘻皮笑臉及樂觀。

“我的哲學就是過得開心就好，人生就是這樣，不要讓自己太辛苦，否則會很難過。”

他認為，很多事情冥冥中已注定，因此順其自然就好，就如很多人會有幾歲應該做什麼的人生計劃，而他在經歷所有事情后，認為讓自己開心比較重要，畢竟一生人只活一次。

他說，只要想通了讓一切順其自然，自然就能面對生病這件事。

他也說，當時曾想到如果在這時候死了一定會很遺憾，也看到很多因為不聽醫生只是等原因而離世的病人，因此很慶幸自己依然還活着。

他鼓勵其他和他一樣的年輕病患，在面對病魔時不要擔心，反而要對自己更有信心一些，也不要想太多。

“像我所說的，有些事情是改變不了，不如積極去面對。”