丹火箭籌備委會成立 前首相署部長再益任主席

（哥打峇魯10日訊）民主行動黨吉蘭丹及登嘉樓黨務發展主任李政賢宣佈，吉蘭丹民主行動黨籌備委員會正式成立，並由前首相署部長拿督再益依布拉欣擔任該籌委會主席一職。

來自吉蘭丹州的再益是我國政治聞人，曾活躍於巫統，並曾當選哥打峇魯國會議員。

李政賢週五在哥打峇魯出席一項移交撥款予丹州15個社團組織的儀式上說，丹州行動黨是於週五下午召開籌備委員會會議，並選出12名籌委會成員，包括副主席林春者、秘書蔡振輝、副秘書丘素嫻、財政潘運財、組織秘書謝文忠、宣傳秘書黃凱喬、政治教育主任阿末沙柏里，以及委員黃愈河、古瑪、阿布達立和蘇晉達。

此外，上述撥款來自能源科藝及環境部長楊美盈，但因楊美盈未克出席，故由民主行動黨組織局秘書伍薪榮代表。

李政賢也說，隨著吉蘭丹民主行動黨籌備委員會的成立，相關資料將呈交給社團注冊局審批，而丹州行動黨預計將在下半年召開首次代表大會。

此外，再益受訪時指出，為確保社會和諧、政局穩定、國家經濟成長，丹州行動黨需要更多馬來人的支持和參與，而他也知道這並不容易，畢竟丹州過去30年來都是伊斯蘭黨的大堡壘，因此，當地人過去都鮮少接觸到來自行動黨的正確資訊，以致對行動黨產生了極大誤解。

有鑑於此，他說，丹州行政黨將在他的領導下，更積極的貼近丹州子民，以解開他們對行動黨的誤解。

他也不諱言，行動黨若要贏得民心，必須拿出表現，且更積極兌現在大選時許下的承諾。

“我們承諾（競選宣言）很多，但很多承諾尚未兌現，這是爭取人民支持的關鍵因素之一。”

此外，蔡振輝相信，丹州行動黨將在再益的帶領下，更有信心的備戰第15屆全國大選，同時，也能更有力的爭取行動黨在丹州上陣的機會。

“我們希望，行動黨在下屆大選能爭取至少在一國一州（議席）上陣。”