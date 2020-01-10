栽培素人當網紅 大馬達人協會成立

（吉隆坡10日訊）“我是網紅，人人都可成網紅”，以栽培網紅和有興趣成為網紅作為宗旨的馬來西亞達人協會（MIIOA）於今日宣佈正式成立，放眼在短期內招收1000名網紅或有意往網紅領域發展的素人。

馬來西亞達人協會主席拿汀斯里王小佩指出，該協會是一個達人培訓平台，讓加入協會的素人們能通過專業的指導和訓練，晉身成網絡紅人，同時也讓網紅們進一步在電子商務方面做得更好，成為網絡市場企業家並提升自己的產品、提高服務和生活品味水平。

“我們會提供專業的器材和達人知道，運用社交媒體的影響力，帶領新生代創作無限的可能，只要善於運用個人魅力，你我都能成為下一個網絡達人。”

她週五在記者會上說，該協會從10月份開始招收網紅，至今已有逾百人加入協會成為會員，而他們也將在今年2月杪舉辦一場大型的推介儀式，相信短期內會員人數能夠突破1千人。

她表示，協會成立有五大宗旨，即提供電子商務平台，相互學習和互動；增加商業機會、創業、擴大商業網絡；建立更多的國內外貿易渠道；表揚取得優異成績的領導者、提供新人培訓管道。

王小佩引用數據指出，大馬人最活躍的12大社交網絡平台中，名列前茅的包括Youtube、臉書、WhatsApp和Instagram，其中大馬臉書的活躍用戶就超過了1800萬名，超過了國家人口的一半。

她披露，大馬人在臉書上平均花159分鐘觀看短片，相較起明星效應，70%的年輕Youtube訂閱戶更信賴網紅的心得，而有86%的女性傾向網絡購物；換言之，網紅在網絡上的影響力能夠帶動整個電子商務的發展，啟動網絡無限商機。

“達人協會也將會到中國向網紅取經，並與中國有關單位合作，以培訓時下有興趣成為網紅的素人，讓他們掌握技能、事業和收入。”

出席週五記者會的還包括馬來西亞達人協會顧問拿汀喜麗娜、副主席羅斯、拿汀斯里劉芯尼等。