添藝術作品吸引遊客 古城首個創意斑馬線







（馬六甲10日訊）甲州政府在馬六甲拉也英雄廣場及皇冠百利廣場之間的路段，畫上了州內首個創意斑馬線。除了創意斑馬線，政府也計劃將參考外國的形式，在城市添加更多富有藝術性質的東西，例如在電箱上作畫、擺設帶有公民教育的雕塑等，希望藉此吸引更多遊客，也能更有效地將公民意識信息傳達出去。

甲州房屋、地方政府、環境及綠色工藝委員會主席拿督鄭國球特別官員許家勳在記者會指出，2020年政府將逐步提升城市的藝術性，除了在旅遊景點，如上述道路添加具有藝術性質的東西以外，也會在一些垃圾桶、國能及市政廳的電箱等空白處畫圖案。

“這是參考歐洲和中國等國家的方式，我們本地的電箱有些死板，畫上圖案除了可以增加藝術氣息以外，還能從中帶出一些我們想要傳達的信息，比如環保、香煙的危害等。”

他認為，這除了能夠提升人們對環境照顧的警惕，也可通過這樣的方式呼籲民眾愛護環境。此外，他們往後還會增加一些雕塑，同樣也是帶有公民教育的信息在裡頭，以及富有地標性的雕塑，希望吸引民眾拍照的同時，也將信息帶出去。

他指出，上述雕塑等東西主要會在旅遊區實行，今年會從馬六甲拉也開始，而市政廳作為一個批准這些東西單位，他呼籲本地藝術家給予協助，而不單單是提供意見，同時也主動向他們配合，可以的話也一起動手做。

市政廳市議員羅明亮也表示，創意斑馬線在國外比較普遍，而馬六甲是首次使用，而這已與市政廳確認過，是符合交通規則的。

他提及，上述藝術化城市的計劃，將會在農曆新年後從畫電箱開始，而雕塑需要從長計議，因此放在之後才推行。他希望通過新穎的人行道、電箱的畫，以及雕塑，能夠帶動甲州旅遊業。

“商家也可以找政府洽談，或放一些含有廣告性質的東西，政府希望全民參與，如今將會從市政廳本身先開始。”

出席記者會的包括市政廳市議員傅秋霞。