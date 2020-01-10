敦馬：有亂流很正常 希盟穩定推不倒

（八打靈再也10日訊）首相敦馬哈迪聲稱，我國的政治穩定，雖然執政陣營中有些亂流，但此乃正常之事，沒有人要投不信任票推翻政府，因為他們知道此舉最終會失敗收場。

他在其部落格撰寫題為“希盟政府”的文章時表示，由4個政黨組成的“大雜燴”與其他陣線合作，做到了執政這件事。他們團結一致是為了推倒盜賊治國的政府，盡管他們各有本身的意識形態和議程。

他說，希盟政府由“大雜燴”政黨組成，是一個奇跡；而沒書面協議規定何者擔任何職位，這是第二個奇跡；內閣看來還可運作，至少內閣成員見面、討論和作出決定。

他認為，許多人批評他們的決定，這是平常事。

“其他國家，當一個共同的目標達致後，脆弱的團結就會瓦解，因為每個政黨都要奪權，當然會有一番苦苦掙扎，最後聯盟也瓦解了。”

“有一個中東國家，這些紛爭最後變成軍事奪權計劃，一切回到原點。但這些事情不會發生在馬來西亞。”

馬哈迪強調，在我國，一個脆弱的聯盟可生存，因為容納了非成員黨的政黨及讓獨立人士加入內閣。

他提到，沒有一個政府能同時讓所有人在同一時間都獲認同，最重要的是這個脆弱的內閣繼續運作。

“有許多人說，這個政府缺乏方向，真的嗎？看看我們做了什麼。盡管國債突破1兆令吉，顯然還未破產。債權人沒起訴政府，當中還有不少願意繼續提供低息貸款，這個政府具有信用，債務也逐漸減少。”

“當一個新政黨執政，如果一夜之間能推行所有計劃和承諾，那是一個奇跡。”

“當希盟從治國60年的國陣手中接管政權，如果能立即推行計劃和議程，是更大的奇跡。”

馬哈迪說明，我們接管的不是一個普通政府，而是一個盜賊治國多年的政府，這個國家被凌辱、金融被破壞、行政機構被破壞、法律被濫用、借貸超過頂額、國家處於破產邊緣、人民依賴貪污才可處理政府事務，普遍上破壞了人民的道德。

他聲稱，許多人開心地享受貪污所得的金錢，及許多非法的利益，這些人希望這種不好的做法能持續，但是大多數人知道這是國家的不幸及要推翻腐敗的政府。

轉變共享繁榮 吁再給政府時間

馬哈迪籲請人民多給政府一些時間，並全力參與共享繁榮政策。他強調，轉變需時間，從現在開始的兩年或以上。在兩年時間內，大家將會了解到政府的方向是正確的。

他說，政府推出了共享繁榮計劃，批評者說這不是清晰的方向，但對政府而言，方向非常清楚。我們不僅是要復甦和繁榮，還要平等地分享財富。

他表示，觀察家或許看不到一切都在進行中，比較羅馬並非一日可建成。當大馬從農業經濟體轉型為工業經濟，需不少時間。

“相信我，轉變將會發生的，其實在一些方面已發生了，我們邁向無紙作業，人工智能讓工作速度和交易加快。”

馬哈迪直言，他在等候的時間里也會感沮喪，但等待是必須的。政府的機器已清理了，可以採取新的方式運轉，即使是眾多部長也已適應作為政府，而不再當自己是反對黨。

他強調，只有那些拒絕認清現實的人，才會指責希盟政府毫無方向。

儲備金逾4千億 經濟良好成長

馬哈迪說，我國經濟仍處於良好成長中，雖然面對資金外流和幣值貶值，但這是市場的運作，我國仍然有一大筆儲備。國行儲備金非常高，超過4000億令吉。其它資金如國民投資公司（PNB）、公積金局、小額資金等加起來也有1.5兆令吉。

他提到，外國資產也很龐大，國油的業績良好，有超過1000億令吉收益，這是政府100%持有。

他說明，令吉的確貶值，許多國家有這種規模的儲備金可保證國家貨幣的強大，但市場顯然不相信我國的金融及其貨幣。

“實際上，大馬經濟及其貨幣強穩，市場及批評者卻不這樣認為。”

馬哈迪指出，當今的世界一片動蕩，大馬則是穩定、和平，政府尊重法律。