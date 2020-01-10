食肆3公尺外設吸煙區 56非政府組織反對





（吉隆坡10日訊）56個非政府組織聯盟和民間團體發表聯合聲明，反對房屋及地方政府部早前宣布，在公共場所或食肆三公尺外提供公共吸煙專區的做法，並促請政府撤銷這項計劃。

以馬來西亞公共衛生專科人員協會會長拿督再納阿里芬及煙草管制理事會署理主席沙阿里阿末為首的56個非政府組織代表，今日齊集在馬來西亞癌症協會會所召開記者會，向政府表達他們的立場及擔憂。

他們非議，政府特別撥款100萬令吉給房地部管轄的地方政府，作為在全國公共地區設置一個公共吸煙專區。

否認剝奪煙民權利

他們強調，雖然不贊同地方政府上述做法，但這不代表他們反對或剝奪煙民吸煙的權利。

聯盟也同意房地部和衛生部致力設立煙蒂收集區，因為這與提供公共吸煙專區有很大的不同。

他們說，在國外，公共場所有設置煙蒂收集區相當普遍，因為這能協助煙民保護環境，不亂丟煙蒂。反之，設立吸煙區看來好像政府提供一個休閒區鼓勵人們吸煙。

再納阿里芬提醒公眾，衛生部在2004煙草管制條例下，總共將23個場所和地方頒佈為禁煙區。換言之，人們依然可在全馬各地除了這23個場所以外的地方自由吸煙。

他認為，照此說法，政府允許人們吸煙的地方比禁煙的範圍來的大，相當是全國逾90%的地方可自由吸煙，現在要落實禁煙卻又同意提供吸煙專區，並不符合邏輯。

“今日出席的組織代表支持衛生部落實的食肆禁煙令，但並不認同房地部為響應和支持衛生部，在安邦再也市議會的地區設立一個吸煙專用區。”

再納阿里芬促地方政府撤消實施吸煙專區，並立召開地方政府與非政府組織，包括公眾之間的技術討論會議，以聽取民意。

他聲稱，參與的非政府組織皆認為，政府沒必要設立吸煙專區，甚至建在巴士站也不需要，這樣做只會對政府向人民傳達錯誤訊息，也跟政府展開的反吸煙運動背道而馳，更是違反國家在2045年要成為零吸煙國家的目標。

此外，沙阿里阿末補充，吸煙本是不良習慣，政府應勸告人們遠離惡習，對煙客則要勸導他們戒菸。