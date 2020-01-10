巡豪華住宅覓名車行竊 破“阿威黨”捕7人起110萬賊贓







（吉隆坡10日訊）7名以“阿威黨”命名的華裔偷車爆竊黨男女，每個月以3600令吉租下高級公寓設“大本營”，然後由首腦先在豪華住宅區巡視物色偷車及破門行竊目標，之後再招集成員到“大本營”進行策劃，得逞後再回“大本營”分賊贓。這批匪黨的其中5名成員包括首腦落網後，警方起回110萬令吉的賊贓，包括4輛名貴車，以及大批幹案工具。

隨著4名本地華裔男子及一名中國籍女子（年齡介於26至33歲）落網後，警方相信他們在吉隆坡、雪蘭莪、檳城、柔佛涉及至少30宗劫案，但是目前暫確認8宗案件，其他案件仍在確認中。目前尚有一名華裔男子在潛逃中，警方還在追緝他下落，另一名則因涉及毒品在早前被警方逮捕，目前在牢裡服刑。

首腦落網1同黨潛逃

吉隆坡總警長拿督斯里馬茲蘭今天在十五碑警區總部召開記者會說，警方於去年12月16日晚上7時34分，接獲一名居住在敦依邁醫生花園的59歲華裔事主的投報，指他的住家遭破門行竊，損失約3000令吉的財物。

他指出，警方接獲投報後，馬上展開追查行動，從去年12月31日至今年1月6日在巴生河流域的3個地點，即吉隆坡金地花園、萬撓及舊巴路逮捕5名男女，起獲總值110萬令吉的賊贓。

他說，警方起獲的賊贓除了4輛豪華車、17個名牌手提袋，也起獲一批破門行竊及偷車工具，如汽車鎖匙匹配器和汽車定位追踪器、米斧頭、巴冷刀及撬子等。

馬茲蘭說，被捕的5名男女尿檢都不過關，證實服食冰毒，而且其中4名華裔男子有多犯罪前科，分別有5至18項犯罪前科。他們除了破門行竊和偷車，也涉及持械打劫和毒品活動、藏有贓物，以及在1959年防範罪案法令（POCA）下被通緝。“其中首腦除了有15項前科，他在被捕時也處於亢奮狀態，顯示他服食毒品”

他透露，根據警方調查發現，這批在大馬半島走透透“幹案”的匪黨，活躍已有一段時間，但卻是於去年10月開始在吉隆坡橫行。

會亮刀威脅但不傷人

馬茲蘭說，警方調查顯示，這批匪黨在幹案前，通常會由首腦先在豪華住宅區巡視，一旦發現屋內泊有名貴車就會列入目標。“他們也會破門行竊，若失敗就偷車，絕不會空手逃跑。但是若在幹案時遇到事主，他們就會亮出巴冷刀或斧頭威脅事主，但是不會致傷他們。”

另外，他指出，警方從嫌犯之處起獲的偷車工具，發現他們先是用汽車鎖匙啟動引擎，再以信號干擾器破壞汽車定位系統，輕易將車駕走並換上偽造車牌。“偷車後，他們會把車子停放在大本營或相熟公寓停車場，等待有買家後再脫售。”

他說，目前警方仍在追緝一名潛逃中的華裔男子，民眾若有情報，可致電給吉隆坡刑事組警方（24小時）03-21460670或吉隆坡警方熱線03-21159999。