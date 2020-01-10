同審27宗名人盜竊案 總檢長盼法庭諒解

（布城10日訊）總檢察長丹斯里湯米湯姆斯指出，總檢察署的人力和資源因同時進行的27宗涉及“名人”的“盜竊案件”（kleptocracy cases），而已經拉撐到前所未有的水平，因此，他希望法庭諒解總檢察署的困境，在審理這些案件時能給予一些寬容和靈活性。

他說，自去年7月開始，共有27宗涉及“名人”的“盜竊案件”（kleptocracy cases）同時在審理中，而且大多數是與一馬公司（1MDB）醜聞有關，這27宗案件在吉隆坡和莎阿南的高庭和地庭審理。

成立多個團隊分別處理

他說，這些“白領罪案”涉及嚴重、複雜和困難的法律問題和大量文件，為了確保能代表國家和人民，以最專業和能勝任的方式來檢控這些案件，總檢察署成立了多個由最資深和經驗豐富的副檢察司團隊，以分別處理這27宗案件。

“被指定主控這27宗案件的副檢察司不僅處理這些引人注目的案件，還得繼續處理其他刑事案件，在我國歷史上，很少有副檢察司的工作量像現在這樣沉重。”

他指出，在涉及同一名被告或同一名辯護律師的案件中，問題變得更加棘手，特別是出現不同案件的審訊日期重啟的情況。“法庭和控辯雙方都應該採取調解和禮讓的方式，以免任何一方受到偏頗或發生不公正的情況，而控方將保證不會隨意提出展延審訊的要求。”

研究提高穆斯林最低結婚年齡

湯米湯姆斯也透露，總檢察署正在研究將穆斯林最低結婚年齡從16歲提高到18歲的建議。

他說，總檢察署也正在探討引入更嚴格的程序，以便伊斯蘭法庭的法官在允許18歲以下的穆斯林結婚之前必須遵守更嚴格的規定。

“總檢察署正在評估如何最好地保護兒童的福利和利益，其中包括將兒童新娘的最低結婚年齡從16歲提高到18歲的建議。”

他今日在布城國際會展中心舉行的2020年司法年大會開幕儀式上致詞時說，總檢察署的官員正積極參與聯邦政府與各州政府之間的磋商，以針對統一穆斯林最低結婚年齡的相關法律進行協調，以及修改1984年伊斯蘭家庭法（聯邦直轄區）法案。

率先引入修復式司法

他指出，總檢察署也率先領導在法律體系中引入“修複式司法”（Restorative Justice）的努力，以應對少年犯的問題。

“這旨在將犯下刑事罪行的18歲以下兒童從現有的刑事司法系統中轉移出去，並促進少年犯的矯治。”

他說，在“恢複性司法”下，違者將受到嚴厲警告，然後再轉介至社會福利部，由福利部視犯罪性質對他們進行輔導、監管、教育和訓練、社區服務等。他指出，這符合《聯合國兒童權利公約》第四十條文。

“將少年犯送進監獄，可能會使誤入岐途的他們變本加勵，甚至變為更惡劣的罪犯，這是應該要避免的。”