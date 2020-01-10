【檳島市議員宣誓就職禮】曹觀友：邁另一個10年 檳要變得更綠意安全







（檳城10日訊）檳州首席部長曹觀友指出，希盟州政府不能只滿足於過去10年致力落實“更乾淨、綠意、安全及健康”州屬的表現，反之在邁入第二階段另一個10年，必須努力來加強與提升，使檳城變得“雙倍”更乾淨、綠意、安全及健康的州屬。

他希望新屆檳島市議員們，能夠與州政府攜手密切配合，貫徹上述這項目標，這是他與佳日星的心願。

他對新屆市議員開玩笑說：“若任何新屆市議員不願意接受這項挑戰，與州政府一起努力貫徹這項目標，現在放棄宣誓為市議員還來得及。”

不過，他說，深信受委的新屆市議員，都會願意與州政府在共同的團隊中去落實這項目標。

曹觀友今日為新屆檳島市議員宣誓就職禮儀式致詞說，雖然過去10年，檳州被前朝聯邦政府邊緣化，但是隨著改朝換代後，州政府要善用與聯邦政府良好關係與資源整合優勢來發展檳城，尤其是善用聯邦部長的密切關係平台，以讓檳城未來在各方面能夠發展得更好。

他指出，檳州交通發展大藍圖計劃已制定多年，也因換了聯邦政府，從去年開始各項計劃批文也順暢落實，希望今年是時候執行落實這些計劃。

他還說，他過去出席聯邦政府會議時，很多部長或各州屬領導人都對檳城這些年的表現給予肯定與贊賞。

盼落實各項計劃

“我覺得自己很幸運，才出任1年多的檳首長，就在去年截止9月檳州已經爭取到133億令吉外資投資額，而且這項亮眼成績，也超越過去20年檳城爭取外資的表現。”

不過，他強調，不要期望今年檳城還能夠繼續再創200億令吉外資投資額，況且州政府今年也沒有制定如此高的外資投資額目標。

“因為目前全球經濟尚不明朗化，可能去年我們的投資額上升，或許今年我們的投資額出現下跌情況，我們希望每年能夠平均爭取到50億令吉至60億令吉外資投資額。”

他說，最近種族關係惡化問題，將會阻礙國家發展，州政府將致力為檳城打造出一個各族融洽、和諧與諒解的社會，同時也讓檳城率先成為全國一個典範。

他繼說，打造和諧與融洽社會已例入2030年願景，希望從地方政府、市長、市議員們能夠努力去貫徹這項願景。

佳日星：復辦檳最清潔廁所賽

檳州地方政府委員會主席佳日星指出，曹觀友掌管檳州地方政府委員會主席時曾辦檳州最清潔廁所比賽，之後就停辦幾年，今年將重新復辦這項比賽。

攸關檳形象

他指出，公共廁所清潔問題，攸關整個檳城的形象，尤其國內外遊客對檳城的印象。

他稱，有些私人廁所比起政府公共廁所還要骯髒，所以地方政府必須與私人攜手合作，共同努力提升州內廁所清潔衛生。

他還說，他也已指示檳威兩地市政廳，必須讓所有州內的公共巴剎及小販中心，達A級或B級清潔標准水平，或是從B級提升至A級。

他聲稱，檳城55個公共巴剎及小販中心，已達到A級或B級水平，只有2個達C級水平而已，這反映出公共巴剎及小販中心的衛生清潔已提升32%。

另外，他說，檳城已落實栽種35萬6000棵樹，2022年前會再落實栽種20萬棵樹。

他指出，州政府今年已撥出2億1199萬令吉推動“更乾淨、綠意、安全及健康”項目開銷用途，其中7150萬令吉是清潔衛生用途、911萬令吉是綠化用途、1137萬令吉是安全用途及153萬令吉是康健用途。

檳島市長拿督尤端祥指出，2018年總稽查司報告於去年10月出爐，檳州10個被稽查財務管理的政府機構和部門中，檳島市政廳獲得5星評級，也是各政府部門中評分最高，獲得95.05分。

他說，2020年世界資訊科技大會將於9月11日至20日在檳城舉行，屆時檳島市政廳將會給予州政府協助承辦這項大會。