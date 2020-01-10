【台灣總統選舉】1931萬台選民今投票 決定誰當家









（台北10日訊）台灣將于明天舉行舉行總統和立委選舉，由1931萬名選民將選出總統、副總統及113席立法院委員。雖然不少輿論認為，蔡英文連任已無懸念，但觀看國民黨總統候選人韓國瑜的最後衝刺，未必會輸得太多，甚至有機會上演逆轉。

選前多個民調均顯示，蔡英文大幅領先韓國瑜。民進黨成功走出前年九合一地方選舉失利的低谷，不少學者認為，香港的反修例示威令台灣的選情逆轉。

2018年民進黨九合一選舉慘敗，蔡英文問責辭去黨主席，當時沒有人想到一年後，民進黨有機會翻盤。2019年初，台灣多家機構的民調都顯示，韓國瑜領先蔡英文。但自6月初，韓國瑜對香港反修例示威的回應冷淡，令形勢開始扭轉，民進黨的聲勢反彈，領先優勢一直擴大。

打“香港牌”強調自由民主

蔡英文以香港的情況呼籲民眾要珍惜自由和民主，不要視民主和自由為理所當然，必定要出來投票；韓國瑜則呼籲民眾不要被意識形態綁架，要看清楚民進黨過去3年半的政績，令台灣特別是經濟上並無退路。

基本上，藍綠兩大陣營的基本盤不會移動，影響選舉結果就是看中間選民，當中包括了“知識藍”，亦即有知識的中產選民。這批淺藍選民不喜歡韓國瑜，但也對民進黨施政不滿。蔡英文力打“香港牌”，宣揚“亡國感”，如果中間選民接受蔡英文這一套論述，民進黨未來將更有底氣推動抗拒中國的政策。

至於票數方面，若蔡英文贏30萬至50萬票為小勝、贏120萬票以上為中勝、若贏250萬票以上為大勝。

綠營力爭立院過半

一般認為，蔡英文能成功連任的機會頗高，但地方選舉失利的民進黨，是否能維持在立法院有過半議席的優勢仍有懸念。假若他們未能維持全面執政，未來會如何跟其他政黨合作，以至如何影響兩岸關係，將會備受關注。

蔡北中南4地造勢 韓回防高雄鞏票源

今晚的選前之夜，蔡英文在高雄、台中、新北、台北舉辦4場大型造勢晚會；韓國瑜則回防高雄大本營。

蔡英文今早從新北市展開車隊掃街，之後和副總統候選人賴清德會師進入台北市，全力拉抬雙北的立委候選人，晚間則分別在高雄、台中、新北舉辦造勢晚會，壓軸大會師凱達格蘭大道。

韓國瑜今天下午前往南投，陪同國民黨立委候選人許淑華車隊掃街；韓國瑜選前之夜將回到他執政的高雄市，參加“選前之夜千軍萬馬高雄見”晚會，進行最後衝刺。此外，韓國瑜陣營在新北市也有一場選前之夜晚會，交由韓國瑜競選總部主委朱立倫和前總統馬英九等人坐鎮，固守北台灣票倉。

宋在雙北

親民黨今天在台北市仁愛路競選總部前舉辦選前之夜，包括總統副總統候選人宋楚瑜、余湘及立委候選人都將出席。宋楚瑜今天上午在新北市車隊掃街，下午在台北市車隊掃街；余湘今天上午將在新北市的市場，持續深入基層拜票。

凱道之夜百萬人相挺 韓國瑜抨民進黨“大野狼”

韓國瑜昨晚在台北總統府前凱達格蘭大道舉行“台灣安全人民有錢”勝利晚會，大會宣布，現場人數突破100萬人。

造勢晚會聚集了藍營大咖，包括前總統馬英九、前副總統連戰，以及現任國民黨主席吳敦義等，試圖以大團結凝聚選票。韓國瑜引用《雙城記》作家的名句說，這是一個最好的時代，也是一個最壞的時代，一個走向天堂的時代，也是走向地獄時代。

韓國瑜批評民進黨政府是“可怕的大野狼”，並問臺下民眾，民進黨執政3年多，“你快樂嗎？”“你擔心未來嗎？”

他說，民進黨在失去政權後重新獲得政權，以為會為人民帶來快樂日子，“民進黨像金光黨，能貪就貪，能撈救撈！”

批民進黨撒大錢買票

韓國瑜重申，民主是人民作主，不要問國家為你做什麼，要問人民為國家投出什麼樣的政府。他指，不相信台灣人民會被民進黨繼續欺騙下去，執政拿不出成績單抹黑對手收買媒體，撒錢灑了5000億新台幣（約680億令吉）政策買票，也不相信這樣的政府可以繼續連任。

韓國瑜呼籲支持者，除了手上的青天白日滿地紅旗和選票，剩下的一無所有，沒有其他武器，要找回台灣人的快樂與自豪。國民黨競選總部主委朱立倫，以及這次搭檔韓國瑜的國民黨副總統候選人張善政，也先後上臺向支持者喊話，呼籲大家用選票“下架民進黨”。

第三勢力會否崛起 立法院成為關鍵少數

明天的立委選舉另一看點，是新崛起的第三勢力，如柯文哲的民眾黨能否奪得預期的議席，打破兩黨壟斷，成為關鍵少數。多數分析研判，藍、綠兩大黨的立委席次將無法過半，打破過往立法院由一黨控制的時代。

由於席次過半才能讓政黨順利推動法案，藍、綠兩大黨無不鉚足全力催票。多名民進黨要員已公開呼籲選民勿投小黨，以免浪費選票；國民黨則喊話“需要每一張選票做後盾”，才能在立法院撥亂反正。

不過，因為民意普遍對藍綠不滿，選民或採取分裂投票，讓小黨有機會突破重圍。其中，由台北市長柯文哲領導的台灣民眾黨最受看好，可望成為第三勢力。時代力量和親民黨則在門檻邊緣，不無躋身立法院的可能。

立法院113個席位中，73席是區域立委，6席是原住民議席，餘下34席是不分區立委，只要在政黨票部分得票率達5%的政黨，可按比例獲分配不分區立委議席。

青年投票欲低 綠營選票不穩

在1931萬選民中，20歲至29歲的年輕人近312萬人，是藍綠陣營必爭之地。不過，以年輕人支持為傳統優勢的民進黨表示，此次選舉不敢樂觀；也有學者觀察，年輕選民沒有2016年太陽花學運的情緒，投票的決定會更加謹慎。

韓國瑜2018年在高雄颳起“韓流”，但其言行卻在年輕人中得不到好評。不過，近日在一檔受年輕人歡迎的網絡脫口秀“博恩夜夜秀”中，韓國瑜作為受邀嘉賓吸引累計590萬人次觀看，比蔡英文在該節目的點擊數多出180萬，與民調數據截然相反，評論席也不乏對韓國瑜真誠性情的喜愛。

民進黨連連催票

正如國民黨青年部主任蕭敬嚴所言，大家覺得國民黨青年支持度較低，其實支持國民黨的年輕朋友只是大多較沉默。若過去表現消極的挺藍年輕人願意站出來，將會有二、三倍以上的增票效果。

民進黨副秘書長林飛帆直言，從2018年選舉中可以發現，年輕世代在投票意願、投票率上，有蠻大程度的下滑，民進黨不敢樂觀。

台南大學行政管理系教授馬群傑指，民進黨在大選前仍掛出大量密集的“返鄉投票”廣告，如果民進黨對於過去佔優勢的年輕選票有足夠信心，是不需要在最後關頭這樣催票的；可見綠營雖未失去年輕人，但內部民調也不是非常樂觀。