美眾院通過法議案 限制特朗普向伊朗動武





（華盛頓、德黑蘭10日訊）美國總統特朗普下令空襲擊殺伊朗革命衛隊精銳部隊“聖城旅”指揮官蘇雷曼尼後，招致伊朗發射導彈報復，中東局勢急劇升溫。美國國會眾議院昨天以224票對194票通過《戰爭權力決議案》，限制總統特朗普向伊朗採取軍事行動的權力。不過，這項議案沒有約束力，毋須提交上總統辦公桌讓特朗普簽署。白宮形容這項法案“荒謬及誤導”。

雖然議案沒有約束力，但眾議院議長佩洛西指議案並非“無牙老虎”，因為“它是美國國會的一份聲明”。

她批評，特朗普在未有諮詢國會下，向伊朗發動不合比例的空襲，危害美國人的安全，將美國和全球推向無法承受的戰爭。

議案無約束力

佩洛西說，議案將“保障美國人民的生命和價值...白宮必須降溫，必須阻止進一步暴力”。

該項議案由民主黨眾議員斯洛特溫提出，它要求若無國會許可，特朗普30天內須停止對伊朗的軍事行動。

控制眾議院的民主黨，最終在3名共和黨眾議員倒戈及一名獨立眾議員支持下，成功通過該議案，但同時失去黨內8票。

共和黨在眾議院內的第二號人物、路易斯安那州眾議員斯卡利斯，批評該議案只是民主黨發出的新聞稿，旨在打擊特朗普總統。眾議院共和黨領袖麥卡錫也形容這是一次“毫無意義的投票”。

議案將交由共和黨控制的參議院表決。共和黨議員在參議院100席中，占有53席，目前仍無法確定該議案能否在參議院獲得通過，但有2名共和黨參議員表明支持該議案。

白宮則發表聲明，指決議案被誤導，國會通過決議案可能削弱保護美國公民免受伊朗傷害的能力。

蘇雷曼尼密謀炸美使館

美國總統特朗普稱，被美軍擊殺的蘇雷曼尼是殺人狂魔，為世界帶來死亡及混亂，但現時威脅已解除。特朗普在俄亥俄州出席競選活動時說，任何威脅美國公民的行為，必會招至嚴重後果，聲稱蘇雷曼尼計劃發動針對多個美國使館的攻擊行動，美方迅速反應，及時阻止有關計劃，與多前年駐利比亞班加西使館遇襲情況大相徑庭。

伊朗否認導彈擊落客機 邀請美專家參與調查

烏克蘭國際航空一架波音737-800型客機週三在伊朗墜毀，機上176人全部罹難，事發原因仍然眾說紛紜。英、美、加等國認為飛機可能被伊朗炮火擊落，網上亦流傳飛機疑似被導彈擊中的片段。伊朗政府否認指控，並稱已經邀請美國專家參加調查

國際民航組織的伊朗代表帕爾瓦雷什表示，美國國家運輸安全局（NTSB）已回覆伊朗的邀請，會派員參與調查。美國有線電視新聞網（CNN）引述美國官員指，伊朗民航局亦邀請客機生產商波音公司代表參與。加拿大當局亦會派人到空難現場視察。

針對美媒引述美方官員指，客機極有可能被伊朗的防空導彈擊落，伊朗官員否認，指如果被擊中，飛機一定會在空中爆炸，但事實並非如此，又指客機因技術問題起火，首先導致機上的通訊及控制系統停頓，跟著墜機。

英美加情報指證導彈

事發於週三清晨，事前數小時伊朗曾向駐有美軍的伊拉克軍事基地發射導彈。出事客機當時由德黑蘭機場起飛，準備前往烏克蘭首都基輔，但起飛後不久墜毀。

美國官員指，情報顯示伊朗方面誤以為客機構成威脅，所以發射防空導彈，又指美方是根據軍事和情報機構所收集的衛星、雷達和電子數據，分析後得出結果。美國總統特朗普指，懷疑客機墜毀並不是由於機件故障，指“可能對方有人犯錯”；加拿大總理杜魯多亦指，情報顯示客機是被伊朗的導彈擊落，但可能是無意的。

伊朗民航局官員說，伊朗雖有能力和技術將客機的黑箱解讀，但因為黑箱有損壞，可能需要外國幫助，得出的結果如何都會公諸於世。

影片揭導彈擊落客機

美國《紐約時報》取得影片，稱是烏克蘭國際航空752航班周三凌晨，於伊朗首都德黑蘭機場起飛後前往烏克蘭首都基輔，爬升期間疑似遭導彈擊落的情景。影片長19秒，開始時可見有一小光點，在畫面從左至右高速劃過夜空，疑是防空導彈。光點不久即變成大閃光，懷疑是導彈擊中客機。原本光點隨後消失，新的另一個光點則從右至左飛行數秒後消失，相信是中彈著火客機。