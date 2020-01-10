《夕霧花園》公開大馬獨享片段 導演：更有張力

由李心洁和日本演员阿部宽领衔主演的《夕雾花园》，林书宇导演日前透露大马上映的是干净版，男女主角在浴室里的激情戏被剪，但会补上仅大马独有的片段。

周四媒体播映会上，该片段正式曝光，原来是加长了阿部寛为李心洁刺青过程中的感情戏份。自认很注重感情的林书宇导演较后在记者会上解画。“加长的片段主要是让男女主角之间的感情情绪舖张得更有张力。”

1月16日全马上映的《夕雾花园》，改编自同名小说，马来西亚国家电影发展局（FINAS）及 CJ Entertainment鼎力支持。周四记者会上，演员林宣妤（左起）、林书宇导演、李心洁、原著作者陈团英、张艾嘉都有出席站台。

第2次参与电影演出的林宣妤，在片中饰演“云林”李心洁的妹妹“云红”，她指慰安妇的角色具挑战性，本身看了很多历史及日本花园的书籍做功课。张艾嘉饰演老年版的云林，她笑说若年轻30多岁就可以演心洁的角色了。张艾嘉表示拍戏时是看导演的剧本，最近才拿到原著小说，正在阅读中。

李心洁表示过去都是拍国外电影居多，很开心这次可以在大马拍戏，她呼吁大马人进戏院支持这部片。《夕雾花园》拉队到金马仑拍摄，在当地逗留数月的林书宇导演成功融入大马民情，他表示在彭亨林明拍摄的战俘营，未拍摄前下雨，拍摄期间天气晴朗。“拍完之后又下起雨，不知道工作人员是不是偷偷请Bomoh（巫师）来。”语毕，全场媒体都笑了。