【金鼠愛大年亮燈儀式】 黃思敏：吸引遊客 辦活動激活 好食街





（雙溪大年10日訊）吉打州華人事務委員會主席黃思敏指出，當局將在雙溪大年二街（好食街）舉辦更多活動，以期將這個富有歷史文化的街道復興起來，成旅遊景點吸引更多遊客。

他讚揚雙溪大年市議會，為歷史悠久的好食街小販中心增建屋頂後，成功吸引商家在市區一帶開設新的商店。

“希望商家及市民提出更多建設性的建議，一起為復興二街努力，讓二街活起來。”

他昨晚在二街，為即將舉行的“金鼠愛大年”新春嘉年華主持亮燈儀式時，如是指出。他鼓勵任何有意提供意見的市民，前往峇甲亞蘭區州議員服務中心或向他的團隊提出建議，或通過臉書或WhatsApp等取得聯繫。

邀你共慶好時光

雙溪大年華團聯合會署理會長楊金福指出，該會一連5年在雙溪大年二街舉辦新春活動，希望藉此機會與民眾同歡共慶。

他說，“金鼠愛大年”2020庚子年新春市集年貨與美食嘉年華，即日起至本月23日舉行，活動時間從傍晚6時至午夜12時。

他吁請民眾參與新春嘉年華活動，同時於本月18日及19日親臨欣賞豐富的舞台表演等節目，不要錯過多姿多彩及同歡共慶的好時光。

儀式上，黃思敏在楊金福、副會長韓炳森、王文威、總務李祥麟及工委會主席陳家偉等陪同下，為高掛在二街的390盞燈籠主持亮燈儀式。