納吉坦承 手錶46萬元是奢侈禮物

(吉隆坡9日訊）前首相拿督斯里納吉坦承，以13萬625美元購買一隻手錶作為太太羅斯瑪的禮物是奢侈的，然而，如果相較於用在企業社會責任計劃的金錢數額相比，這筆花費只能算是小數額。

他今日在及SRC國際公司4200萬令吉洗錢案的第11天自辯環節上，如此表示。

主控官拿督希旦峇蘭盤問他名下信用卡曾在美國檀香山香奈爾刷了13萬625美元（46萬6330令吉11仙），購買一隻手錶送給太太羅斯瑪，是否一份奢華的禮物。

納吉同意希旦峇蘭的說法，即這隻手表是一份奢華的禮物。

希旦峇蘭指出，上述消費很明顯與企業社會責任（CSR）計劃無關。

不過，納吉回應，這些錢來自於捐款，他有權如何使用。實際上，如果和用於企業社會責任計劃的金錢數額相比，這算是小數額了。

他強調，這只是唯一的私人消費。

希旦峇蘭進一步問納吉，那是否意味著沒在其他花費上使用上述信用卡？

納吉表示，其他的消費數額都不大。

希旦峇蘭接著出示納吉名下威士白金信用卡和萬事達白金信用卡於2011年至2014年的交易記錄，當中包括了在日本東京、印尼巴厘島、泰國曼谷、意大利羅馬和美國的消費。

交代羅斯瑪選首飾贈卡塔爾首相夫人

納吉表示，當時他交代太太羅斯瑪幫忙選購首飾，贈送給卡塔爾時任首相夫人。

希旦峇蘭向納吉出示後者在2014年9月份的信用卡結單，有關名下信用卡在意大利一家著名金庫De Grisogono消費了328萬2734令吉16仙（76萬3500歐元）一事。

“根據你（納吉）之前的證詞，當時是購買首飾作為送給卡塔爾時任首相夫人的禮物。”

首飾由禮節官交付

納吉回答是的，當時是交代羅斯瑪幫忙處理此事。

他同意希旦峇蘭的說法，即女人知道女人喜歡什麼。

希旦峇蘭也盤問了納吉有關信用卡在De Grisogono的交易顯示購買了10樣物品，並詢問這些物品的詳情。

納吉表示，他無法確認這些物品，但看來像是一套首飾，他需要和太太羅斯瑪查證。

“這些購買給卡塔爾時任首相夫人的首飾，是由禮節官交給對方。”

希旦峇蘭隨後出示一封據稱是來自卡達爾時任首相夫人的信函，感謝送上首飾。

他接著向納吉假設，後者並沒贈送上述的首飾給卡塔爾時任首相夫人，這封信是為了說明有關328萬令吉的消費而捏造出來的，但納吉不認同。

此外，納吉早前供證時指出，當時在意大利薩丁尼亞島是和家人共度私人假期，在那裡巧遇見卡塔爾時任首相賽阿末，並指那是一個巧合，雙方都在度假，併計劃在薩丁尼亞島會面。

他今日在希旦峇蘭的盤問下澄清，當時並非巧遇賽阿末，而是知道對方會在那裡。

“我覺得他（賽阿末）會在那裡，想和他相聚。”

信用卡刷逾300萬限額 忘了交易有否被拒

納吉證實此前大馬銀行職員的證詞，即上述的消費超過信用卡限額的300萬令吉，達到328萬2734令吉16仙。

不過，他不記得交易是否因為超過限額而被拒。

大馬銀行高級副總裁楊英良（譯音）上庭供證時核實納吉於2011至2015年期間的信用卡銀行結單。這兩張信用卡分別是納吉名下的萬事達白金信用卡和威士白金信用卡，兩張卡的合計限額為300萬令吉。

辯方將申請錄音內容納證物 控方稱會保留權利

SRC案件今日開審時，前首相拿督斯里納吉首席辯護律師丹斯里沙菲宜向法庭表示，辯方將提出申請，把反貪污委員會昨日公開的錄音片段內容納為辯方證物，並認為有關資料對辯方有用。

主控官拿督希旦峇蘭則回應，控方會保留本身的權利。