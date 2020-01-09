豆干屋大火 6歲女童受困燒死























（檳城9日訊）3年前五條路豆干屋火災燒死馬青檳州團長林瑞木4名至親的慘劇險些再重演。

立信花園羅弄尼泊爾10一間豆干屋今午發生大火，一名6歲華裔女童被困在2樓主人房中，被活活燒死。當時和小死者同在主人房里的5歲弟弟，及樓下正和女兒趕製糕點的76歲祖母3人則及時逃出屋外。

起火的豆干屋住著老婦邱來珠、她的一對子女、媳婦和孫子孫女共6人。

大火是在今午約4時燒起，事發時婆婆在樓下製新年糕餅，而分別6歲的孫女Ruby郭秀琴和5歲弟弟則在樓上主人房玩樂。

火勢相信是由2樓燒起，據知在樓下的婆婆並沒發現，直到孫子逃下樓時，大火已一發不可收拾，她帶著孫子和女兒一起逃出屋外，而孫女仍困在2樓火海中。

小死者的父母在接到消息後急忙趕回家，父親知道女兒仍困在屋裡時，曾要衝進去救女兒，無奈火勢太大只能退回屋外，背部輕微灼傷的他，呆站屋外束手無策等候消拯員滅火。之後得知女兒已命喪火海，夫婦倆相擁而泣。

警方較後封鎖現場調查，消拯員在2樓處找到郭秀琴的遺體後，由警員送到檳城醫院太平間剖驗。

該消拯行動指揮官莫哈末哈菲茲說，消拯局是在4時21分接獲投報，便立刻趕到現場救火，費時22分鐘撲滅火勢。

他說，該單位燒毀近60%，其中隔壁住家也被波及。消拯局鑒證組在火勢撲滅後，即進入火場採證以調查起火原因。

東北區警區主任蘇菲安說，小死者的遺體是在樓上窗口不遠處尋獲，當時是臥在地板處。

古瑪力申：將援災黎

峇都蠻州議員古瑪力申說，他將會通知福利局以援助災黎。

他說，由於火災才剛發生，災黎也在醫院治療，因此他明天才會上門慰問。

古瑪力申說，隔壁3間住家也被火勢波及，若這些屋主有需要援助，也將為他們提供暫時住所。

鄰居呼叫才知失火

邱來珠（76歲）在醫院檢查時說，事發時，兒子和媳婦外出買東西，家裡剩下她、女儿林寶月（50歲）、6歲孫女及5歲孫子。

她說，孫女就讀檀香寺幼兒園，事發時聽到孫女的叫聲，還以為孫女在樓上玩鬧，直到鄰居高喊發生火災，才知道自己住家失火。

“當時，鄰居看到孫女在2樓窗口高喊，才知道發生火災。”

她說，女儿當時嘗試拿濕毛巾上樓救孫女，不料火勢太大而失敗。

林瑞木促政府 檢討豆干屋結構

同因火災痛失4名至親的林瑞木，今日因豆干屋再度因火患奪走人命意外事件，就在自己臉書上發帖呼吁政府，是時候檢討豆干屋的結構。

他說，豆干屋因沒後門，火患發生時難以逃跑，並且多是電線沿著木製結構設計，在電流短路、大熱天時容易產生火源時，狹小的空間、四面隔墻及木制地板，將導致火勢非常集中及強大。