560元地稅漲至2千萬 民眾：有沒有更離譜一點？









（文冬9日訊）彭亨文冬一些地區的地稅飊漲高達6至8位數的“天價”，引起廣大市民咋舌，大罵“有沒有更離譜一點？”

文冬陸佑街一位業者的商店地稅去年是560令吉，今年竟高漲到2000多萬令吉，讓人咋舌，併申訴根本無力攤還。

一位在律師樓任職的李觀紹今日受訪時說，該名業者到來尋求協助，以了解地稅為何漲到2000多萬令吉。

他說，另一家與業者商店相隔幾間的商店的地稅也是起價，從500令吉漲到5000令吉，雖然地稅也是調高，但不是漲到2000多萬令吉，兩者調幅相差很大，不明白當局如何計算，也讓人費解。

官員稱電腦計算不知情

針對地稅漲價事件，李觀紹致電向彭亨州土地局了解情況。一位官員告知，該局是依據行政議會通過的措施進行執行，所有單位的地稅價格都是電腦化計算，他們也不知道。

“該官員還說，地稅突然高漲的最大原因是地契上沒有註明土地是什麼用途，但是很多都是數十年的舊地契，也沒有改為其他用途。”

據官員告訴他，全彭大約有接近7000不同組別的地契，因沒有註明土地用途而面對地稅飊高問題。

他說，地稅漲到天文數字般高，叫老百姓如何攤還？也苦了老百姓。

若投訴不受理 律師或訴彭政府

本地知名律師李素樺的4塊土地也面對地稅高漲問題，其中一塊農業地的地稅從226令吉上漲到40多萬令吉，讓她無法接受。她聲稱，問題若無法解決，將保留起訴彭亨州政府和州土地局的權利。

她說，她在文冬加叻一帶的8畝農業地，也由每年的136令吉地稅，暴漲至33萬9240令吉。

她也在個人臉書留言說，改朝換代的結果，沒有華人在州政府裡把關，就出現這麼離譜的事情，馬來西亞果真是*boleh land*啊！

據她向州土地局了解，凡是地契沒有註明用途的，一律當商業用途檢抽稅，非常離譜。

她表示，如此大筆的地稅肯定是還不了，將會向加叻沙拜區州議員卡瑪吉和馬華文冬區會主席何啟文尋求協助，以向州務大臣反映和加以解決。

“如果投訴了依然沒有作用，我就會起訴彭亨州政府和州土地局濫權。”

她也說，到時她會把受影響的業者集中起來，合力起訴政府。