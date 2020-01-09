政府承擔賠償費 大道路費今年不漲





（吉隆坡9日訊）財政部長林冠英指出，內閣今年決定凍結大道公司調漲過路費，全國各高速大道的過路費從今年1月1日起都保持一樣的收費，沒有調漲。

不過，他說，政府不允許大道公司根據個別的特許合約調整過路費，意味著政府就得承擔所有大道公司的賠償。

政府須承擔賠償

林冠英表示，政府目前還未真正計算出相關的賠償數額，不過他形容這不是一筆小數目，估計超過10億令吉。

林冠英今日巡視大馬關稅局中區(吉隆坡聯邦直轄區)進行首日的會客日服務情況後，在記者會上，針對記者提問內閣指示3名部長（他本身、工程部長和經濟事務部長）在政府還未作出收購南北大道（PLUS）的最後決定之前，重新商議細節的問題，這麼說。他表示，他昨天已經回應了政府收購南北大道的課題，還質問有關發問問題的記者為何要跟進英文《星報》的引述性消息。“我昨天說了，政府需要獲取更多這方面的詳情，所以一切看本月15日的內閣會議決定，我們會重新討論，畢竟最終決定還是需要內閣通過。你們媒體就等政府宣布吧，有任何消息一定會通知媒體。”

他不諱言，財政部扮演關鍵角色，因為需要討論涉及到結構性的問題。

“我在提呈今年度財政預算案時說過，政府會遵守承諾收購南此大道，或至少要減該大道的過路費18%。”

“我沒說內閣下周一定會有決定，只是政府會等到正確的時機宣布決定。”

林冠英解釋，收購南北大道不是簡單的事，因為它不是政府全權擁有的公司，而是51%由國庫控股（Khazanah）持有，49%持有者是僱員公積金局。

“我們需遵守一些特定的程序，我們會盡量滿足媒體的需要，越早公布決定越好，可是是我不能告訴你們幾時有決定。”

政府尚欠南北大道公司逾12億

詢及政府將凍結大道漲過路費多久，他說：“只要希盟明年還執政，你們大概都會知道是怎樣的結果。”

他強調，政府肯定要解決欠大道公司賠償的問題，目前尚欠南北大道公司12億7000萬令吉。

“內閣相當重視這問題，也明白拖越久解決，所作出的賠償額將增加，因此政府需要足夠的時間去處理。”

關稅局徵收SST高達275億元

林冠英也披露，關稅局去年向商家和個人徵收的消費與銷售稅（SST），超越了關稅局所設定的220億令吉目標，共達275億令吉。“這顯示我國的經濟依然保持持續性成長。我們今年的收稅目標也會大概保持這個數額。”

他說，有關數目若跟前朝國陣政府之前收取總共440億令吉的消費稅相比，相差170億令吉，但是在扣除了政府歸還給商家約90億令吉的消費稅退款，有關差額實際上只是一些差額而已。

“根據關稅局的統計，去年總稅收高達423億5000萬令吉，當中有275億6000萬令吉為SST稅收。”

陪同部長巡視及出席記者會者尚包括關稅局總監拿督斯里柏迪阿都哈林。

展延接管南北大道 內閣諭3部門重商討

英文媒體《星報在線》引述工程部消息說，原定昨日決定的接管南北大道特許經營權事項挪後一周，內閣也指示3個相關政府部門重新商討。

報導說，3個相關政府部門，即工程部、經濟事務部及財政部預計要到下周才能作出決定，即關於由誰管理我國最大大道特許經營權或如何才是最好方式的細節。

消息指出，挪後是基於這個交易原本就複雜。

要實現南北大道交易，多項條件是關鍵，即不能增加政府財務負擔、大道過路費必須下調至少18%及特許經營權期限不能超過20年。

財政部長林冠英於去年12月宣布，政府必須盡快決定南北大道特許經營權，以避免政府支付更多的賠償。

政府於去年凍結調漲價大道過路費，並因此需要賠償給大道特許經營權業者。

林冠英在提呈2020年財政預算案時指出，若能把南北大道公司大道過路費下調平均18%，那麼直至2038年可以為大道使用者節省430億令吉過路費。目前有4家公司正式獻購接管南北大道特許經營權，分別是Karongsa Private Capital私人有限公司、Widad Business Group私人有限公司、RRJ Capital公司及Maju Holdings私人有限公司。